La Roja derrotó por 3-2 a Paraguay, terminó invicta en su grupo y aseguró su presencia en la definición por la medalla de oro.

¡La Roja va por el oro! La Selección Chilena Sub 20 Femenina consiguió una importante victoria por 3-2 ante Paraguay y aseguró su clasificación a la gran final de los Juegos Odesur 2026.

Lad dirigidas por Luis Mena cerró de manera perfecta su participación en la fase de grupos, terminando en el primer lugar, avanzando directamente al partido por la medalla de oro.

Las encargadas de marcar los goles frente a Paraguay fueron Geraldine Mardones, Anaís Álvarez y Vaitiare Pardo, con un triunfo que mantiene intacta la ilusión de Chile.

La Roja se impusó 3-2 ante Paraguay en su tercer partido por los Juegos Suramericanos 2026.

¿Contra quién juega Chile la final de los Juegos Odesur 2026?

La Selección Chilena Sub 20 Femenina enfrentará a Venezuela en la gran final del torneo. Ambos equipos ya se encontraron durante la fase de grupos, en un partido que terminó con una contundente victoria por 3-0 para La Roja.

En aquella oportunidad, los goles fueron de Amparo Abarca, Vaitiare Pardo y Catalina Muñoz. Ahora, el próximo enfrentamiento definirá directamente qué selección se quedará con la medalla de oro.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Venezuela por la medalla de oro?

La final femenina de los Juegos Odesur 2026 entre Chile y Venezuela se disputará este miércoles 23 de septiembre, a las 15:00 horas de Chile.

Las dirigidas por Luis Mena buscarán repetir el triunfo conseguido en la fase de grupos para cerrar su participación con el máximo premio del certamen.

En resumen…