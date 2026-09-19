Colo Colo Femenino debutará ante Corinthians y jugará sus tres partidos de la fase de grupos en Quito, Ecuador.

Se acabó la espera para Colo Colo Femenino. La Conmebol confirmó el calendario de la Copa Libertadores Femenina 2026 y el equipo dirigido por Tatiele Silveira ya conoce las fechas, horarios y rivales que enfrentará en la fase de grupos.

Las Albas llegan al desafío internacional después de terminar la fase regular de la Liga Femenina como líderes y clasificar a los playoffs, donde enfrentarán a Deportes Iquique en los cuartos de final.

Colo Colo compartirá grupo con Corinthians, Caracas y un representante del fútbol colombiano, identificado por ahora como Colombia 2.

Colo Colo Femenino confirma fixture de Libertadores Femenina.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino en la Copa Libertadores 2026?

El Cacique tendrá la responsabilidad de abrir la competencia el jueves 15 de octubre, cuando enfrente a Corinthians desde las 17:00 horas de Chile.

Su segundo compromiso será el domingo 18 de octubre ante el representante colombiano, mientras que cerrará la fase de grupos el miércoles 21 frente a Caracas.

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Fixture de Colo Colo Femenino en Libertadores 2026

Colo Colo disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Fixture de Colo Colo Femenino en Libertadores 2026 Horarios de Chile Fecha Partido Hora Jue. 15 oct. Colo Colo vs Corinthians 17:00 Dom. 18 oct. Colo Colo vs Colombia 2 17:00 Mié. 21 oct. Colo Colo vs Caracas 17:00 📍 Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

Antes de viajar a Ecuador, el equipo deberá afrontar los cuartos de final del campeonato nacional ante Deportes Iquique. La ida está prevista para el fin de semana del 27 de septiembre y las revanchas se jugarán durante la semana del 4 de octubre.

En resumen…