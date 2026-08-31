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Colo Colo Femenino

Colo Colo Femenino prepara la Libertadores con gira internacional: enfrentará a dos clubes argentinos

Tatiele Silveira busca mantener el ritmo del plantel pensando en los playoffs y la Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo Femenino viajará a Argentina para disputar una gira de preparación.
© Colo Colo FemeninoColo Colo Femenino viajará a Argentina para disputar una gira de preparación.

Colo Colo Femenino no quiere dejar ningún detalle al azar antes de afrontar los grandes desafíos que tendrá durante la recta final de la temporada. El Cacique viene de golear 6-0 a Magallanes y aseguró el primer lugar de la fase regular del torneo nacional.

Ahora solamente le queda disputar su compromiso pendiente frente a Deportes Iquique. Las Albas tendrán un período sin partidos oficiales mientras esperan la programación de los playoffs y preparan la Copa Libertadores Femenina.

Para evitar perder ritmo competitivo, Tatiele Silveira confirmó una importante decisión: Colo Colo realizará una gira por Argentina.

Colo Colo viene de golear 6-0 a Magallanes – Colo Colo Femenino

Colo Colo viene de golear 6-0 a Magallanes – Colo Colo Femenino

Colo Colo Femenino enfrentará a San Lorenzo y Lanús

En declaraciones entregadas a Cacique Pasión, la entrenadora confirmó que ya existen dos rivales definidos para los amistosos.

Vamos a proporcionar a las chicas esos amistosos en Argentina, logramos hablar con dos equipos, San Lorenzo y Lanús”, explicó Silveira.

La idea de la DT es aprovechar estos compromisos para darle rodaje a todo el plantel y detectar los aspectos que deben mejorar antes de entrar en la etapa decisiva de la temporada.

“Todos los partidos y amistosos nos entregarán buenas respuestas para lo que necesitamos para llegar a Copa Libertadores y playoffs”, agregó.

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Tatiele Silveira pone primero los playoffs

Pese a la expectación que genera el torneo continental, la entrenadora dejó claro que antes existe otro objetivo importante para las Albas.

Todos hablan de Copa Libertadores, pero olvidamos que hay un compromiso en Chile con una fase definitoria”, advirtió.

Colo Colo tiene además la posibilidad de cerrar la fase regular de manera invicta, por lo que primero buscará terminar de la mejor forma ante Deportes Iquique y posteriormente enfocarse en los amistosos internacionales.

En resumen…

  • Colo Colo Femenino viajará a Argentina para disputar una gira de preparación.
  • Las Albas jugarán amistosos frente a San Lorenzo y Lanús.
  • Tatiele Silveira utilizará los encuentros pensando en los playoffs y la Copa Libertadores Femenina.
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