Tuvieron que pasar 12 años: Estefanía Banini vive emocionante momento en su regreso a Colo Colo

La histórica volante argentina abrió el marcador en la goleada 6-0 de Colo Colo Femenino sobre Magallanes.

El regreso de Estefanía Banini a Colo Colo Femenino ya tiene uno de sus primeros momentos especiales. Después de 12 años, la futbolista argentina volvió a celebrar un gol defendiendo la camiseta de las Albas.

La anotación llegó en la contundente victoria por 6-0 sobre Magallanes. Banini abrió la cuenta a los nueve minutos, mientras que Javiera Grez, con un triplete, Mary Valencia y Anaís Álvarez completaron la goleada.

Tras una serie de rebotes dentro del área, la pelota terminó en los pies de Banini, quien consiguió enviarla al fondo del arco para estrenarse como goleadora desde su esperado retorno a Macul.

Banini abrió la cuenta en la goleada 6-0 ante Magallanes.

La emoción de Banini tras volver a marcar por Colo Colo

Después del encuentro, la argentina conversó con las redes oficiales de Colo Colo Femenino y no escondió su felicidad por comenzar a sumar minutos y aportar inmediatamente al equipo.

“Feliz de poder empezar a sumar minutos, contenta de volver, y volver con un golcito, el primero”, comentó.

Para Banini, además, el significado de la anotación va mucho más allá de aumentar sus números personales.

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“Siempre es lindo sumar para el equipo, más allá de la cuenta personal es poder abrir el marcador y eso es lindo, volver a gritar un gol con esta camiseta”, agregó.

La propia jugadora también se tomó con humor la forma en que llegó su conquista, destacando quelo realmente importante era abrir el camino para la goleada, “Quería que entrara como sea, vale para abrir el arco y abrir el marcador, eso es lo que cuenta”, aseguró.

Colo Colo Femenino se prepara para sus grandes desafíos

Las Albas tienen pendiente el encuentro frente a Deportes Iquique antes de cerrar la fase regular. Luego, el equipo de Tatiele Silveira comenzará a preparar los playoffs y la Copa Libertadores.

En medio de esa planificación,Colo Colo también realizará una gira por Argentina para disputar amistosos frente a San Lorenzo y Lanús, buscando mantener el ritmo competitivo antes de afrontar la etapa decisiva de la temporada.

En resumen…