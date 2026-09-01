El defensor central de 20 años se sacó el sombrero por el Rey, reconoció tener mucha cercanía con el DT del Cacique y se refirió a su buena relación con el experimentado golero de Cabo Verde que brilló en el Mundial 2026.

Iván Román fue presentado en Colo Colo hace tres semanas y en ese intertanto, ya aprendió lo que significa compartir con Arturo Vidal en un vestuario. También palpó en carne propia la sensación de jugar un Superclásico ante Universidad de Chile.

Y ganarlo, pues el Cacique venció por 2-1 al Romántico Viajero en la edición 200 del partido más grande del fútbol chileno. “Lo mejor que tiene el equipo es que funciona de la misma manera con jugadores diferentes. Estamos en un muy buen momento, pero siempre se puede crecer”, aseguró el defensor de 20 años a Cooperativa Deportes.

En esa entrevista, Román dio cuenta de las vivencias que ha tenido en el club del que reconoció ser fanático hincha. “Todos me recibieron muy bien, me aceptaron en el grupo para poder sumar. A eso vine. Estando dentro me ha sorprendido lo grande que es Colo Colo”, dijo el jugador surgido en las inferiores de Palestino.

Santiago, 12 de Agosto del 2026. Colo Colo presenta oficialmente a Iván Román como su segundo refuerzo del mercado. Luis Quinteros/Photosport

También repasó su experiencia junto al King. Lo valoró por su rendimiento actual y la vasta trayectoria que ha realizado. “Es un poco más fácil con Arturo, es un jugador que tiene mucha experiencia. Todos saben su calidad”, manifestó Iván Román en este diálogo que tuvo con el periodista Rodrigo Gómez.

“Te ayuda, da consejos, es mucho más fácil estar con un jugador así al lado. Tiene 39 años, está en un muy buen nivel. Lo veo como ejemplo para cuando tenga esa edad”, manifestó el marcador central, quien se sumó al Cacique a préstamo desde Atlético Mineiro de Brasil.

Arturo Vidal ha sido importante para Iván Román, según declaró el “17” de los albos. (Andrés Piña/Photosport).

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Iván Román aplaude a Vidal y elogia al Tano Ortiz, DT de Colo Colo

Además de valorar mucho el aporte que le ha significado tener cerca a Arturo Vidal, Iván Román también tuvo elogiosas palabras para Fernando Ortiz por su desempeño en Colo Colo. “El profe trabaja muy bien”, aseguró el Charrúa sobre el otrora zaguero central de Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

“Se ha visto reflejado este año en el juego del equipo y los resultados de los partidos. Hago lo mejor en los entrenamientos para sumar minutos. Conmigo habla harto”, reconoció Román, siempre en esta conversación con Cooperativa Deportes.

Román y un entredicho con Eduardo Vargas en el Superclásico. (Luis Quinteros/Photosport).

Evidentemente, por su pasado como defensor, Ortiz tiene harto que aportarle al “17”. Román contó que “me aconseja, me dice lo que quiere y lo que tengo que hacer en la cancha. Muy agradecido por eso”. Y también reveló cómo es su relación con Vozinha.

El Tano Ortiz, otro nombre que Román ha valorado mucho en su primer mes como jugador del Cacique. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Gracias a su paso por el Brasileirao, el seleccionado chileno está familiarizado con la lengua materna del portero de Cabo Verde. “Algo entiendo de portugués. Hemos podido hablar, es un muy buen compañero y un mejor jugador. Estamos juntos en el camarín”, expresó Román sobre el experimentado golero de 40 años.

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