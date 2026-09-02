Bam Bam se puso en modo albo y se las cantó clarita a Blanco y Negro sobre el futuro del entrenador, quien lleva una campaña histórica este 2026.

Iván Zamorano es voz autorizada para hablar siempre en Colo Colo. El recordado goleador de la Roja jugó por el Cacique en el final de su carrera y es declarado hincha del club, por lo que sigue de cerca la actualidad en Macul.

Fue así que Bam Bam se pronunció sobre el futuro de Fernando Ortiz, quien en histórica campaña se ganó su renovación, en diálogos que ya iniciaron a falta de la firma. El ex Real Madrid celebró la noticia, ya que él mismo sugirió la llegada del Tano en 2025.

“Acertó la dirigencia de Colo Colo y el Tano demostró que es un tipo que valía la pena tenerlo. Estamos felices de que esté en Colo Colo y ojalá se quede un buen tiempo”, dijo Bam Bam, a Radio ADN.

Zamorano goza con la ventaja de Colo Colo sobre la U

Ivan Zamorano se puso en modo Colo Colo y celebró la histórica campaña que los tiene al borde del título de la Liga de Primera. El ahora comentarista del próximo proceso de la selección chilena hizo su análisis del 2026 en los albos.

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“Lo más importante es disfrutar este momento que tiene Colo Colo, a 16 puntos de la U. Futbolísticamente es extraordinario, una filosofía que está clara, fusión de dirigentes con jugadores y jugadores con los hinchas”, dijo Bam Bam.

Para Zamorano, lo vivido actualmente en el Cacique es solo alegrías, incluso después de la polémica vivida con el castigo a Javier Correa. Según su visión, este 2026 “es una etapa extraordinaria. Sin duda puede ser un año extraordinario, atrasado por el centenario”.

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“Lo de Correa pasa a segundo plano después de lo que vivimos como hinchas colocolinos”, cerró. Iván Zamorano ahora afronta su regreso al país por algunas semanas para comentar a la selección chilena, con Mega como casa televisiva.