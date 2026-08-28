La selección chilena atraviesa momentos complejos, pues van tres Mundiales consecutivos a los cuales no se clasifica. Algo que debe cambiar sí o sí con la llegada del próximo entrenador, que se definirá a fin de año.
Iván Zamorano, gran referente de la Roja, estará comentando el proceso de la selección nacional rumbo al Mundial 2030. Y trata de encontrarle una arista positiva.
“A pesar del momento que estamos viviendo, donde está todo muy sensible, creo que es importante entregar un mensaje de optimismo, de que sí se puede, de seguir creyendo en lo que puede ser un trabajo futuro para poder participar en el próximo Mundial”, señaló a Las Últimas Noticias.
Entiende que “no podemos estar tanto tiempo sin jugar mundiales. Creo que la materia prima está, así que hay que trabajar desde ya. Y eso comienza eligiendo un entrenador que tenga la posibilidad de trabajar a full”.
Zamorano en la Copa América Centenario celebrando a Chile
Zamorano pide repetir fórmula de Francia 98: más liga chilena
A pesar de que han pasado 30 años desde que Chile fue a Francia 98, Bam Bam Zamorano piensa que se puede replicar lo que hizo Nelson Acosta esa vez al tener una buena base de jugadores actuando en la liga local.
“También tenemos que pensar que hoy no tenemos la posibilidad de contar con un montón de jugadores afuera que nos entreguen esa experiencia y esa madurez de la alta competencia”, señala.
Por lo mismo es que indica que “hay que mirar también a jugadores de la liga chilena que puedan ser un aporte importante para lo que viene en la selección”.
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Indica además el ex Real Madrid que urge un entrenador. “Terminamos las eliminatorias hace nueve o diez meses y ha pasado mucho tiempo para hacer un análisis porque todavía no tenemos técnico. Creo que por ahí tenemos que partir”.
“Hay muchas cosas por hacer y muchas por mejorar. Es indudable que hay jugadores que hoy son banderas y que van a ser muy importantes, sobre todo quienes juegan en el extranjero”, remató.