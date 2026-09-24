La sorpresiva lista de citados de Colo Colo para revancha ante Audax Italiano

Fernando Ortiz confía en los mismos elegidos para el duelo de ida y va por la clasificación este viernes.

Colo Colo da vuelta la página tras el partido de ida ante Audax Italiano por Copa Chile. El Cacique no pudo superar a Tomás Ahumada en el arco de los tanos y terminó igualando sin goles. Por lo que ahora todo se define este viernes en el Estadio Nacional.

La preocupación se hace presente en Fernando Ortiz. El equipo ya lleva tres partidos sin poder convertir y ante Audax se hizo más que evidente la falta de gol.

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Por lo mismo, sorprendió la citación de Fernando Ortiz para la jornada de este viernes. ¿El motivo? Citó a los mismos 20 jugadores para la revancha.

Es que ante la baja de jugadores por las citaciones en la selección chilena, Ortiz se decide por los jugadores que ya estuvieron en el primer partido de está llave. Por lo que mantiene firme su palabra ya que reveló que se le propuso suspender el encuentro por las ausencias, pero desistió.

“Existió una posibilidad de poder retrasar y yo dije que no, porque creo y confío en los jugadores que tengo y en los chicos que vienen sumando desde abajo”, recalcó el “Tano”.

De está forma en el arco se confirma a Eduardo Villanueva y Fernando De Paul, que entra nuevamente en la convocatoria tras superar su lesión en el muslo derecho. En la defensa la lidera Arturo Vidal, el medio Tomás Alarcón y Álvaro Madrid. Mientras que en ataque aparecen Javier Correa, Maxi Romero y Marcos Bolados como los referentes.

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También vuelve a aparecer juveniles como Francisco Marchant, Alonso Olguín y Gedeón Díaz. Por lo que Colo Colo buscará con lo que tiene a mano el pasaje a la siguiente fase de Copa Chile.

Además se indica que siguen en tratamiento los cuatro lesionados que tiene en el plantel: Gabriel Maureira, Joaquín Sosa, Claudio Aquino y Javier Méndez. Por lo que se espera su evolución en los próximos días.

¿Quién transmite el partido entre Colo Colo y Audax Italiano?

A diferencia del partido de ida, el encuentro de revancha entre Colo Colo y Audax Italiano será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max.

El encuentro está fijado para el viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional. Cabe consignar que el vencedor de está llave será rival de ganador entre Puerto Montt y Ñublense. La ida fue 2-0 para el elenco salmonero.