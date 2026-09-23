Tiene 18 años, es chileno-venezolano y ahora sorprende con debut en Colo Colo: “Lo busqué hace harto”

Gedeón Díaz se sumó a la canteranos que han dicho presente en el primer equipo de la mano de Fernando Ortiz. “Al que le toque jugar, que deje la vida”, recalcó Arturo Vidal

Gedeón Díaz se transformó en el nuevo nombre de recambio en Colo Colo. El delantero de 18 años dijo presente en el duelo de ida de Copa Chile ante Audax Italiano, y en unos pocos minutos se ganó los primeros aplausos de los hinchas albos.

Fernando Ortiz confía en la cantera del Cacique y esto ha quedado demostrado en su proceso al mando del Popular. En total son 15 juveniles que han sumado minutos en el primer equipo. Postura que mantiene firme ya que asegura que la oportunidad se la han ganado.

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“Los jóvenes saben que sí en su categorías cumplen y nosotros consideramos que tienen la posibilidad de jugar en primera división, la van a tener”, destacó el “Tano” sobre el trabajo que se hace en las juveniles.

Lo que ahora tiene un nuevo nombre como Gedeón Díaz. El atacante había aparecido en el amistoso ante Santiago Wanderers y hasta aportó con un gol. Pero ahora tuvo la prueba de fuego en el profesionalismo con 15 minutos en cancha.

Tiempo en el que recibió la aprobación de los fanáticos que llegaron al Nacional. Y que demostró que sigue al pie de la letra el consejo de Arturo Vidal. “Al que le toque jugar que deje la vida, que se juegue el puesto”, recalcó el King en la previa del partido. Lo que al menos Díaz sí demostró.

Las primeras palabras de Gedeón Díaz: “Feliz de debutar en Colo Colo”

Gedeón Díaz es de padre chileno y madre venezolana. El jugador se formó en Colo Colo y ahora a los 18 años ya debutó en el primer equipo. Tal como ya lo hicieron Yastin Cuevas, Gabriel Maureira, Felipe Raipán, Pierre Allende, Bruno Torres y Alonso Olguín entre otros.

Además destaca por su polifuncionalidad como volante creativo, extremo o delantero y maneja ambos perfiles. “Estoy muy feliz por mi debut. Lo buscaba hace harto”, confesó el ariete tras sumar sus primeros minutos en el profesionalismo.

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“Estoy muy feliz de poder hacerlo por Colo Colo, que es el club más grande de Chile. Vamos por más. Vamos Colo Colo”, cerró Díaz que ahora se la abre el apetito y ante las ausencias por fecha FIFA, sueña con ser titular en la revancha ante Audax por Copa Chile.