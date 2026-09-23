Tras el ingreso del delantero de origen venezolano de 18 años, en "Tano" vuelve a confiar en la cantera para darle una mano a su equipo. Desde su arribo lo demuestra.

Más allá de la igualdad sin goles ante Audax Italiano por Copa Chile, la buena noticia para Colo Colo fue que un nuevo futbolista proveniente de las divisiones inferiores hizo su debut en el primer equipo, como el delantero de origen venezolano Gedeón Díaz.

A sus 18 años, el atacante ingresó en el minuto 79 en reemplazo de otro canterano como Francisco Marchant e ingresó en compañía de Pierre Allende, que ya debutó en este certamen, para formar parte de la camada de jugadores que se estrenó al mando de Fernando Ortiz como entrenador.

Desde su llegada a Colo Colo en septiembre del 2025 y durante el año que lleva en el club, ya son 15 los juveniles que debutaron en el fútbol profesional, con suerte dispar pues de ellos sólo uno es titular inamovible, aunque el resto sí suma minutos en cancha.

ver también Colo Colo no puede ante Audax Italiano y queda la llave abierta en Copa Chile

Los 15 juveniles que debutaron bajo el mando de Ortiz en Colo Colo

En las primeras semanas del Tano en la institución, fueron dos los canteranos que hicieron sus primeras armas, como el arquero Eduardo Villanueva que se estrenó en el triunfo por 4-0 a Iquique, el lateral Víctor Campos en la igualdad con Limache por 2-2 y el volante Benjamín Pérez en la victoria ante Ñublense.

Ya en 2026, fue el turno -en orden de aparición- de Yastin Cuevas, Vicente Martínez, Rodrigo Catalán, Gabriel Maureira (el único titular indiscutido de este grupo), Felipe Raipán, Pierre Allende, Bruno Torres y Alonso Olguín.

En los últimos dos meses los juveniles que debutaron en Colo Colo fueron el central Agustín Silva, los volantes Cristián Díaz y Sebastián Vega, además del caso más reciente de Gedeón Díaz. En total son 3.168 minutos en cancha con canteranos al mando de Ortiz.

Gedeón Díaz, el último debutante con Ortiz (@colocolofutboljoven)

El detalle

# Jugador Debut oficial PJ Min. Goles Asist. TA TR 1 Gabriel Maureira 19/04/2026 vs Palestino (Liga) 20 1.730′ 0 0 1 0 2 Yastin Cuevas 31/01/2026 vs D. Limache (Liga) 17 424′ 1 1 0 0 3 Eduardo Villanueva 27/09/2025 vs D. Iquique (Liga) 3 210′ 0 0 0 0 4 Vicente Martínez 21/03/2026 vs Coquimbo (Copa de la Liga) 4 167′ 0 0 1 0 5 Rodrigo Catalán 05/04/2026 vs D. Concepción (Liga) 6 150′ 0 0 0 0 6 Alonso Olguín 24/07/2026 vs D. Limache (Liga) 4 115′ 0 0 0 0 7 Bruno Torres 06/07/2026 vs D. Recoleta (Copa Chile) 2 111′ 0 0 0 0 8 Felipe Raipán 20/06/2026 vs D. Recoleta (Copa Chile) 8 89′ 3 0 0 1 9 Pierre Allende 02/07/2026 vs O’Higgins (Copa Chile) 2 55′ 0 0 0 0 10 Cristián Díaz 26/08/2026 vs U. Española (Copa Chile) 1 44′ 0 0 0 0 11 Agustín Silva 26/08/2026 vs U. Española (Copa Chile) 1 23′ 0 0 0 0 12 Sebastián Vega 26/08/2026 vs U. Española (Copa Chile) 1 23′ 0 0 0 0 13 Víctor Campos 27/10/2025 vs D. Limache (Liga) 2 12′ 0 0 0 0 14 Gedeón Díaz 22/09/2026 vs Audax (Copa Chile) 1 11′ 0 0 0 0 15 Benjamín Pérez 01/11/2025 vs Ñublense (Liga) 1 3′ 0 0 0 0

En síntesis