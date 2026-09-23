Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Con Gedeón Díaz: Fernando Ortiz hizo debutar a 15 juveniles en su paso por Colo Colo

Tras el ingreso del delantero de origen venezolano de 18 años, en "Tano" vuelve a confiar en la cantera para darle una mano a su equipo. Desde su arribo lo demuestra.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Ortiz hizo debutar a 15 juveniles durante su paso en Colo Colo.
© PhotosportFernando Ortiz hizo debutar a 15 juveniles durante su paso en Colo Colo.

Más allá de la igualdad sin goles ante Audax Italiano por Copa Chile, la buena noticia para Colo Colo fue que un nuevo futbolista proveniente de las divisiones inferiores hizo su debut en el primer equipo, como el delantero de origen venezolano Gedeón Díaz.

A sus 18 años, el atacante ingresó en el minuto 79 en reemplazo de otro canterano como Francisco Marchant e ingresó en compañía de Pierre Allende, que ya debutó en este certamen, para formar parte de la camada de jugadores que se estrenó al mando de Fernando Ortiz como entrenador.

Desde su llegada a Colo Colo en septiembre del 2025 y durante el año que lleva en el club, ya son 15 los juveniles que debutaron en el fútbol profesional, con suerte dispar pues de ellos sólo uno es titular inamovible, aunque el resto sí suma minutos en cancha.

Colo Colo no puede ante Audax Italiano y queda la llave abierta en Copa Chile

ver también

Colo Colo no puede ante Audax Italiano y queda la llave abierta en Copa Chile

Los 15 juveniles que debutaron bajo el mando de Ortiz en Colo Colo

En las primeras semanas del Tano en la institución, fueron dos los canteranos que hicieron sus primeras armas, como el arquero Eduardo Villanueva que se estrenó en el triunfo por 4-0 a Iquique, el lateral Víctor Campos en la igualdad con Limache por 2-2 y el volante Benjamín Pérez en la victoria ante Ñublense.

Ya en 2026, fue el turno -en orden de aparición- de Yastin Cuevas, Vicente Martínez, Rodrigo Catalán, Gabriel Maureira (el único titular indiscutido de este grupo), Felipe Raipán, Pierre Allende, Bruno Torres y Alonso Olguín.

En los últimos dos meses los juveniles que debutaron en Colo Colo fueron el central Agustín Silva, los volantes Cristián Díaz y Sebastián Vega, además del caso más reciente de Gedeón Díaz. En total son 3.168 minutos en cancha con canteranos al mando de Ortiz.

Gedeón Díaz, el último debutante con Ortiz (@colocolofutboljoven)

Gedeón Díaz, el último debutante con Ortiz (@colocolofutboljoven)

El detalle

#JugadorDebut oficialPJMin.GolesAsist.TATR
1Gabriel Maureira19/04/2026 vs Palestino (Liga)201.730′0010
2Yastin Cuevas31/01/2026 vs D. Limache (Liga)17424′1100
3Eduardo Villanueva27/09/2025 vs D. Iquique (Liga)3210′0000
4Vicente Martínez21/03/2026 vs Coquimbo (Copa de la Liga)4167′0010
5Rodrigo Catalán05/04/2026 vs D. Concepción (Liga)6150′0000
6Alonso Olguín24/07/2026 vs D. Limache (Liga)4115′0000
7Bruno Torres06/07/2026 vs D. Recoleta (Copa Chile)2111′0000
8Felipe Raipán20/06/2026 vs D. Recoleta (Copa Chile)889′3001
9Pierre Allende02/07/2026 vs O’Higgins (Copa Chile)255′0000
10Cristián Díaz26/08/2026 vs U. Española (Copa Chile)144′0000
11Agustín Silva26/08/2026 vs U. Española (Copa Chile)123′0000
12Sebastián Vega26/08/2026 vs U. Española (Copa Chile)123′0000
13Víctor Campos27/10/2025 vs D. Limache (Liga)212′0000
14Gedeón Díaz22/09/2026 vs Audax (Copa Chile)111′0000
15Benjamín Pérez01/11/2025 vs Ñublense (Liga)13′0000

En síntesis

  • Gedeón Díaz debutó profesionalmente en el empate sin goles de Colo Colo ante Audax.
  • Con su ingreso, ya son 15 los juveniles que han debutado al mando del técnico Fernando Ortiz.
  • De todos estos canteranos, el arquero Gabriel Maureira es el único titular indiscutido.
Lee también
Viene de España, es hijo de leyenda y firma como refuerzo de la U
U de Chile

Viene de España, es hijo de leyenda y firma como refuerzo de la U

DT de la Sub 20 de Católica destaca trabajo del club con los jóvenes
Universidad Católica

DT de la Sub 20 de Católica destaca trabajo del club con los jóvenes

El "casting masivo" de Paqui en la U: 25 juveniles en pretemporada
U de Chile

El "casting masivo" de Paqui en la U: 25 juveniles en pretemporada

Escándalo por derechos de formación: La explicación viene desde FIFA
Chile

Escándalo por derechos de formación: La explicación viene desde FIFA

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo