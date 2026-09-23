Marco Collao analizó lo que fue la igualdad sin goles ante los albos en el Estadio Nacional por la Copa Chile.

Audax Italiano se sumó a Huachipato y Deportes Concepción como los equipos que al parecer le encontraron la mano al Colo Colo de Fernando Ortiz. Y es que el equipo de Patricio Graff rescató un valioso empate 0-0 que deja abierta esta llave de octavos de final de la Copa Chile 2026.

Sin embargo y pese a este logro, los elogios por el lado itálico hacía el Cacique no se hicieron esperar, sobre todo por el sobresaliente año que están atravesando los dirigidos por Ortiz.

Así lo dejó en claro Marco Collao, una de las buenas figuras audinas en la igualdad sin goles en el Estadio Nacional. Para el capitán itálico, enfrentaron a un equipo con jugadores de jerarquía y que están atravesando una gran temporada.

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Collao valora el 2026 que está teniendo Colo Colo

El jugador de Audax declaró a TNT Sports tras el compromiso que “me parece que preparamos un partido trabado, donde teníamos que cerrarle los espacios sobre todo en el mediocampo donde ellos tienen muy buenos jugadores”.

“Si bien ellos tienen jugadores en los microciclos en la selección, en las juveniles, también tienen jugadores de jerarquía y tienen un plantel amplio. Sabíamos que iba a ser complicado. Lo trabajamos bien. La llave está abierta, hay que esperar qué pasa en el próximo partido”, agregó.

Para cerrar, el capitán audino afirmó que “la verdad es que este año Colo Colo ha hecho un muy buen torneo y un muy buen año. Tiene jugadores de jerarquía. Quisimos competir de igual a igual, por momentos trabado. Seguir porque la llave está abierta”.

¿Cuándo se jugará la vuelta de esta llave entre Colo Colo y Audax Italiano?

La revancha de este cruce está pactada para el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El ganador se enfrentará en cuartos de final de la Copa Chile 2026 al vencedor de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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En síntesis