El delantero quedó fuera de la citación para el duelo ante Everton en Viña del Mar, transformando su retorno en un drama en la U.

Universidad de Chile viaja esta jornada a Viña del Mar, donde el jueves enfrentará a Everton por el primer partido de los octavos de final de la Copa Chile 2026, en el estadio Sausalito.

Ante una larga lista de bajas que tienen los azules, con Marcelo Morales, Bianneider Tamayo, Lucas Barrera, Igor Lichnovsky, además de Agustín Arce, los hinchas estaban pendientes por la citación de la U.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago sigue sumando problemas, porque, según confirma el sitio Emisora Bullanguera, Octavio Rivero también se quedó abajo del bus.

El 5 de septiembre fue el regreso de Rivero en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Octavio Rivero otra vez fuera en la U

Cuando Octavio Rivero marcó de penal el 4-2 de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, muchos pensaban que por fin se vería el renacer del goleador uruguayo.

Pero tras ese duelo, si bien fue a la banca ante La Serena, no sumó minutos en el estadio La Portada, lo que ya fue llamativo, por lo que ahora la decisión toma por sorpresa a los hinchas azules.

Todo, porque el delantero quedó fuera del trascendental partido por la Copa Chile 2026, marcando un calvario en la temporada, donde no lograr empoderarse en el puesto.

Rivero ha estado presente en sólo tres partidos con la camiseta de la U en toda la temporada, con un tanto convertido, por lo que se esperaba que su retorno fuera una revancha, pero, a la vista, está lejos de eso.