El portero abrió su corazón y contó cómo el puerto pirata la cambió su vida. Dice que quiere quedarse a vivir ahí y habla abiertamente de amor a la ciudad.

Siempre directo a la hora de hablar, Diego “El Mono” Sánchez deja frases para el bronce en cada entrevista. El arquero brillante en la cancha y, querible fuera de ella, es un verdadero personaje en el fútbol chileno.

El campeón de Liga de Primera y Supercopa con Coquimbo Unido se confesó en entrevista con el Sifup y habló de cómo el puerto pirata cambió su carrera y vida. De entrada le juró amor eterno al aurinegro.

“Coquimbo ha sido una locura, esto ha sido un sueño, jamás pensé que me iba a ir tan bien. Pensé que el tope mío había sido Unión Española, pero Coquimbo me pilló en una madurez futbolística que no la tienen muchos arqueros en estos momentos”, lanzó el golero.

El verdadero amor del Mono Sánchez en el fútbol chileno

Con total sinceridad, el Mono Sánchez dijo que el título y los años en Unión Española lo marcaron, pero que su historia en Coquimbo coronó su carrera. Para el meta, lo vivido en tierra pirata tiene un tinte especial.

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“Me ayudó tanto, me dio un segundo aire en la vida y le saco el juego a todos los días a Coquimbo. Me enamoré de la ciudad, mi plan de vida es seguir acá viviendo”, aseguró.

Fue ahí que hizo la comparación entre los dos clubes en que ha campeonado. Para Sánchez, “en un momento dije que Unión era el club de mis amores, creo que Coquimbo está ahí, es el amor después del amor”.

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“Las alegrías que he pasado en Coquimbo no las he pasado con ningún equipo, tengo la forma de ser como coquimbano y he aprendido a ser como eso: gente de esfuerzo, humilde, parrandera, concuerda todo conmigo, me encanta la alegría de la ciudad, los hinchas y calza perfecto conmigo como persona”, cerró.