Loínos y piratas se ven las caras por la ida de los octavos de final del certamen doméstico, en lo que será el debut de Mario Salas como DT de los naranjas.

La acción de la Copa Chile 2026 no se detiene con un verdadero partidazo por los octavos de final. Cobreloa y Coquimbo Unido se ven hoy las caras en esta primera ronda eliminatoria, buscando una victoria en este duelo de ida en Calama que los acerque a clasificar a los cuartos.

Este compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que marcará el esperado debut de Mario Salas como entrenador del cuadro loíno, esto luego de la sorpresiva salida de César Bravo como DT del equipo.

Por lo mismo, el Comandante tiene la encrucijada de tener este desafío de Copa Chile con el cierre de la Primera B, certamen en el que restan seis fechas para cerrar la fase regular y en donde Cobreloa marcha segundo con 42 puntos. Sin ir más lejos, ya avisó que guardará algo de gente para su primera “final” con Wanderers del próximo sábado.

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En el lado de Coquimbo el equipo de Hernán Caputto atraviesa un irregular andar en la Liga de Primera. Los piratas con décimos con 29 puntos y suman dos derrotas al hilo, razón por la cual esperan recuperar la memoria en esta visita al desierto de Calama.

¿A qué hora juega Cobreloa vs Coquimbo Unido?

Loínos y piratas chocarán hoy martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

El Estadio Zorros del Desierto será el escenario para este Cobreloa vs Coquimbo Unido por la Copa Chile 2026. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver Cobreloa vs Coquimbo Unido EN VIVO y ONLINE?

El partido entre loínos y piratas será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Transmisión MINUTO a MINUTO del partido: