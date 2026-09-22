Del “perder tiempo” a invitado especial de Nicolás Córdova: las palabras de Gonzalo Jara previo a la Roja

Con la presencia del ex defensa la "Generación Dorada", recuerdan una frase donde se declaró a seguir con el interinato de la Roja.

Como toda una sorpresa fue tomada la presencia de Gonzalo Jara en el staff de Nicolás Córdova en la selección chilena, quien viajó con toda la delegación hasta Estados Unidos.

El bicampeón de América y parte de la “Generación Dorada” pasó de comentarista deportivo para estar en la interna del equipo de todos, en los duelos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

Por lo mismo, varios recordaron una declaración del ex defensor en radio ADN, hace tres meses, cuando no compartía la forma de extender el interinato en la banca de la Roja, del cual ahora es parte como invitado.

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Gonzalo Jara no es partidario de seguir un interinato en la Roja: “No siente que hay un líder”

Desde la Roja confirmaron que Gonzalo Jara fue invitado especial por Nicolás Córdova a la selección chilena, dejando en el pasado algunas palabras como cuando, por ejemplo, Arturo Vidal criticó al DT y aseguró que prefería que definan cuanto antes al técnico y no seguir probando interinatos.

“Él lo dice, mientras no tengamos cuerpo técnico no lo va a decir, es por Nicolás Córdova, que es el entrenador interino que tenemos. Cada uno tiene su opinión, yo también soy… para nada estoy de acuerdo con las palabras de Arturo, pero me habría encantado tener un entrenador definido, si es Nicolás Córdova o o otro, me habrá encantado para aprovechar con un entrenador definido”, explicó.

Pero fue el momento que vino una definición de parte del ex defensa de Universidad de Chile, quien deja en claro que no estaba de acuerdo con este proceso.

“No le debe gustar Nicolás Córdova, no sé si el trabajo, no le gusta, por eso lo dice. Para mi es perder tiempo, el entrenador de fútbol estando en la selección o un club, mientras se logra este interinato, no se si esta relajado, pero no siente que hay un líder”, finalizó.