El ex delantero y mundialista en Sudáfrica 2010 aseguró que la ausencia del antofagastino por las críticas en su contra demuestra que es "frágil de mente".

Mientras en Brasil, los hinchas del Flamengo adoran al volante Erick Pulgar por volver a negarse a jugar para la Selección Chilena enfocándose en su club, en nuestro país lo que abundan son las críticas por negarse a defender la camiseta nacional.

Una prueba de ello es el ex delantero Esteban Paredes, quien tuvo la chance de jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 y que en palabras para el programa Tipsters criticó la postura del antofagastino de no venir a jugar por La Roja por las críticas que recibe.

“Pulgar no va a la selección porque lo critican mucho, eso es lo que decía él… Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente“, afirma el máximo goleador histórico en Primera División, quien hizo un llamado tanto a Nicolás Córdova como al técnico que llegue a la Selección en el futuro.

“Si él no quiere ir a la selección porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más. No es una obligación venir, pero es algo que le tiene que nacer al jugador“, complementa Paredes, quien insiste en que los jugadores deben convivir con los comentarios negativos.

“Obviamente los futbolistas estamos para las críticas. La gente siempre va a criticar, para bien o para mal, y uno tiene que ser consciente de eso“, finalizó el Bendito.

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Los números de Paredes y Pulgar en la Selección

El antofagastino registra desde su primera citación oficial a La Roja en enero del 2015 hasta noviembre del 2025, cuando jugó por última vez un duelo por los puntos, un total de 3.804 minutos en 54 juegos, donde suma cuatro goles y cuatro asistencias, además de ganar la Copa América Centenario.

A diferencia de Pulgar, Esteban Paredes jugó una Copa del Mundo y participó de tres procesos clasificatorios en igual número de etapas en la Selección. Disputó 1.895 minutos en 42 cotejos, donde anotó 12 tantos y sumó un pase gol.

En síntesis