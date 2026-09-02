El "9" de Colo Colo agradeció de corazón al icónico goleador que tuvo el Cacique y, además, reveló un incógnito lazo de cercanía que surgió entre trozos de carne, parrillas y palos de golf.

El Superclásico 200 todavía arroja temas para Javier Correa y uno de ellos fue una frase muy similar a una que inmortalizó Esteban Paredes. Fue en una transmisión vía streaming que el “9” de Colo Colo hizo junto a Arturo Vidal, quien lo tuvo de invitado estelar.

“Recién sancionadito”, aseguró el cordobés de 33 años cuando recién comenzaba el programa emitido por las redes del King. Sabido es que Correa afrontará una suspensión de dos fechas por los gestos que hizo una vez que el Cacique venció por 2-1 a Universidad de Chile.

En aquel partido, jugado en el Estadio Nacional, el argentino anotó el gol de la victoria para los albos. “Tenemos aura, ahora que están todos con eso”, aseguró Vidal sentado al lado de Correa. Y en los comentarios recordaron que hizo algo parecido a Paredes.

Arturo Vidal celebra junto a Javier Correa en el Superclásico 200. (Andrés Piña/Photosport).

Pero el trasandino de inmediato asumió la distancia entre ambos. “No le llego ni a los talones del loco eso. El Tanque es crack”, afirmó Correa con evidente admiración para Paredes, icónico goleador que tuvo el Eterno Campeón. De hecho, es el máximo artillero de la primera división chilena.

Santiago, 31 de enero de 2023 Presentacion de la nueva camiseta de Colo Colo 2024. Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Como persona también. Lo conozco, hemos jugado mucho al golf. Compartimos asados y todo”, añadió Correa para revelar esta desconocida cercanía que tiene con Paredes. Que incluye trozos de carne a la parrilla y algunas horas en el swing y el green.

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Javier Correa le agradece de corazón a Esteban Paredes: “El primero que me bancó”

Javier Correa tiene grabado en su memoria un gesto que tuvo Esteban Paredes. De hecho, lo aprovechó de contar en ese diálogo de casi una hora junto a Arturo Vidal a través de YouTube. “Siempre tiene esa calidad humana de tirarte para adelante”, expuso el exariete de Estudiantes de La Plata.

Javier Correa cree que la calidad de Paredes es superior a la suya. (Captura El Reinado de Vidal).

“Cuando no me salían las cosas fue el primero que me bancó. Pero no estoy ni cerca suyo. Sí dije una frase, pero me salió. Cuando vienes derecho te sale todo”, sentenció Correa, quien derrotó a Gabriel Castellón con un cabezazo muy ajustado para hacer ganar a los albos frente a los azules.

Javier Correa celebró así uno de sus dos goles ante Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Por lo pronto, el “9” del Cacique se perderá el duelo frente a Huachipato en condición de visitante. Tampoco jugará contra Deportes Concepción en el estadio Monumental. Está por verse si su compatriota Maximiliano Romero está en condiciones de ser titular ante los Acereros.

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga Primera 2026

Colo Colo suma 52 puntos en 21 partidos de la Liga de Primera y tiene 16 puntos de ventaja sobre sus dos más cercanos perseguidores, que curiosamente son los acérrimos rivales albos.