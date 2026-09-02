En el streaming que realizaron los jugadores de Colo Colo alabaron a Gabriel Maureira: pronto estará jugando en el Viejo Continente.

Arturo Vidal y Javier Correa se juntaron a analizar el partido que Colo Colo jugó ante Audax Italiano hace pocos días. De manera distendida, hablaron públicamente de muchos de sus compañeros.

Uno de ellos fue Gabriel Maureira, el arquero que agarró la titularidad en el Cacique esta temporada luego de la lesión de Fernando De Paul.

Le auguran un gran futuro e incluso lo ven jugando próximamente en Europa, por lo que le recomiendan a los hinchas que disfruten las atajadas que muestra cada semana.

Maureira se consolida de a poco en el arco de Colo Colo

El diálogo de Vidal con Correa sobre Maureira

En el comienzo del segundo tiempo ante Audax, el meta salió mal y pifió a la pelota. Eso sí, a la jugada siguiente tuvo dos grandes contenciones que fueron alabadas por Vidal y Correa. El diálogo fue el siguiente.

Vidal: Es una buena cagadita.

Correa: Es de chico.

Vidal: Sí, de niño chico. Tienen que tener comunicación, un grito. Ahí Maureira se tiene que quedar (en el área). Si sale tiene que salir a matar al que sea, si es tu compañero mala suerte, la pelota a la mierda.

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Correa: Esa fue buena (por la primera atajada).

Vidal: Mira la reacción, cuando le das tranquilidad tras una cagada.

Correa: Cuando llego al córner le digo ‘vamos Gaby, vamos Gaby’.

Vidal: Sí, todos. Porque hace un error tan grande y después te muestra eso y mira la que salva después, era el 2-2, la salvó si era gol hecho.

Correa: A este loco lo van a tener que disfrutar.

Vidal: Sí, en uno o dos años más se irá a jugar a Europa si quiere, por el porte.

Correa: Juega bien.

Vidal: Sólo le falta gritar más, más personalidad, porque es chico, le llegó todo muy rápido. Pero es tremendo arquero.

Es como que le pidas que grite a Raipán, que se pone colorado.