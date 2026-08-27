En Colo Colo se estrenó Vozinha, un debut muy esperado por los hinchas desde que el portero de Cabo Verde ficho hace ya casi un mes. Fue ante Unión Española, partido en el que tuvo poco trabajo.

Lo positivo fue que tapó bien un par de remates, fue rápido al piso a buscar unas pelotas y mostró personalidad. Eso sí, perdió un balón al querer salir jugando y cortó mal un centro, provocando peligro innecesario para los albos.

Fernando Ortiz aseguró que ahora comienza mucha competencia en el arco colocolino, indicando que entre ambos habrá una “mini competencia” por la titularidad.

Sobre el titular para el partido contra Audax Italiano, dejó la incógnita planteada. “Decidiré quién está con posibilidades de arrancar”, manifestó el DT albo.

Vozinha jugaría por Colo Colo solamente la Copa Chile

Vozinha solo jugaría la Copa Chile

Quien dio luces de lo que pasará en el pórtico de Colo Colo es el periodista Rodrigo López, de DSports, al señalar que Ortiz sentará en la banca a Vozinha en el torneo nacional.

“Por lo que se dice de la planificación en el estadio Monumental, hoy Vozinha estaría jugando la Copa Chile con Colo Colo”, fue la información que entregó, por lo que “el titular en el torneo sería Maureira”.

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Un asunto que se irá aclarando en los próximos duelos. De hecho también se podrá considerar a Fernando De Paul, meta que se lesionó y que está pronto a estar disponible nuevamente para el cuerpo téncnico.