El adiestrador recalcó que se debe tomar con absoluto profesionalismo el duelo ante Audax ya que todavía el campeonato no está asegurado y se debe disputar la Copa Chile ante los tanos.

Colo Colo da vuelta la página tras ganar el Superclásico 200 y avanzar de fase en la Copa Chile con el debut de Vozinha. Ahora en el horizonte aparece la Liga de Primera y una nueva oportunidad para agrandar la distancia sobre sus perseguidores.

El Cacique tiene 49 puntos en 20 partidos disputados. De momento son 13 unidades de diferencia con Universidad de Chile que es el único escolta de momento.

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Así las cosas, Fernando Ortiz no quiere que el equipo afloje ni mucho menos se confíe en medio de la recta final de temporada.

Por lo mismo fue sincero con el encuentro de este domingo en el Estadio Monumental ante Audax Italiano que está 13° con 22 puntos y mirando de reojo el descenso. Incluso lleva siete partidos sin saber de victorias.

El mensaje de Fernando Ortiz para motivar al plantel de Colo Colo

Fernando Ortiz fiel a su estilo trató de motivar al plantel de Colo Colo de cara a un partido que en el papel asoma como abordable. Por lo que recalcó que no se deben fiar en ningún instante.

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“Nosotros trataremos de hacer el mismo trabajo que venimos haciendo, sin menospreciar al rival. Va a ser un partido difícil”, recalcó al canal oficial de los albos.

Ortiz tiene claro que un tropezón puede ser suficiente para revivir a sus rivales. Por lo que no quiere sorpresas. Además Audax será rival en octavos de final en Copa Chile.

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“Jugar en nuestra cancha es algo muy importante para nosotros. Es muy bueno. Luego pensaremos en la Copa Chile, que también es con el mismo rival”, sentenció.

Cabe consignar que la única baja que presenta Colo Colo es Maxi Romero. Por lo que presentaría una formación similar a la del Superclásico con Javier Correa como delantero titular, a la espera de la sanción que reciba del Tribunal de Disciplina. En tanto Vozinha será convocado pero será suplente ya que el titular es Gabriel Maureira.

En resumen:

Fernando Ortiz no quiere que el plantel de Colo Colo afloje como puntero de la Liga de Primera.

El Cacique se mide este domingo 30 de agosto ante Audax Italiano en el Estadio Monumental.

Ortiz solo presenta la baja de Maxi Romero, por lo que podría repetir la misma formación que tuvo en el Superclásico.