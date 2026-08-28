“Se perfila bien”: Comparan a Vozinha con porteros Bicampeones de América

El guardameta de Cabo Verde sacó aplausos por su debut en Colo Colo y recibió el visto bueno de ex colegas en el arco.

Vozinha sumó sus primeros 90 minutos en Colo Colo. El portero de Cabo Verde debutó por el Cacique en Copa Chile en el triunfo por 3-0 ante Unión Española y hasta revivió la sintonía del torneo.

El golero de 40 años logró dejar su arco en cero y recibió el respaldo de Fernando Ortiz. Por lo que ahora ya entra a disputar palmo a palmo el puesto con Gabriel Maureira.

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Presentación del portero que hasta fue alabado por ex colegas de funciones. Así fue como Johnny Herrera lo analizó en Todos Somos Técnicos.

“Más allá del par de equivocaciones, se nota que es un arquero solido”, recalcó de entrada el sámurai azul. “Fue un debut impecable salvo la yayita del final. (Cuando perdió la pelota ante Pato Rubio). Estaba hace unos meses sin jugar y no conocía tanto a sus compañeros. Me parece correcto”, agregó el ex portero de la U.

Incluso Herrera recordó su versión prime y hasta indicó que tiene movimientos similares a los que realizó en su mejor momento. Incluso lo subió al mismo escalón de Claudio Bravo.

“Es un portero que se perfila bien. Tiene buen pase entre lineas, ese lo hacia Bravo y yo. Esa virtud ya la mostró en el Mundial. Siempre quiere jugar rápido. Se salta a los centrales a veces para que no los presionen rápido”, complementó.

¿Cuándo vuelve a jugar Vozinha en Colo Colo?

Vozinha ahora vuelve a luchar por el puesto de titular con Gabriel Maureira. De momento se indica que será convocado nuevamente para el partido ante Audax Italiano de este domingo 30 de septiembre por la Liga de Primera.

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Ahora todo apunta a que será titular especialmente en la Copa Chile. Por lo que podría volver a sumar minutos durante el mes de septiembre cuando se disputen los octavos de final justamente ante los tanos en fecha por confirmar desde la ANFP.