El atacante charrúa sufrió un nuevo traspié físico en el Romántico Viajero y el Gato, que ha sido muy poco aporte en 2026, reapareció en el radar de un grande de Argentina... ¡por culpa de un ex Deportes Concepción!

Los dos delanteros que llegaron a la U de Chile como refuerzos esta temporada han estado muy lejos de refrendar aquel cartel, pues Octavio Rivero sigue sin poder volver a ser citado por una lesión que retrocedió su puesta a punto y Juan Martín Lucero sólo es requerido para los últimos minutos.

Mientras el charrúa sólo contabiliza dos duelos oficiales por el Romántico Viajero, el Gato Lucero ha podido disputar 27 partidos. Pero sólo anotó tres goles. Aunque también regaló cinco asistencias. Pero la relación precio-calidad entre su salario y el aporte ofensivo es desastrosa.

A pesar de eso, el atacante mendocino de 34 años mantiene un buen cartel en su país. Y apareció como una de las alternativas de Independiente de Avellaneda para reemplazar a un mundialista que jugó en Deportes Concepción: el paraguayo Gabriel Ávalos, quien emigrará a Olimpia de su país.

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Esa transferencia de Ávalos al Decano guaraní le permite una exención al Rojo, que está habilitado para incorporar un jugador más por haber tenido una salida al extranjero. Por esa razón, Lucero es uno de los tres nombres que maneja la directiva del Rey de Copas, que ya se reforzó con un jugador del Romántico Viajero: el defensor central Franco Calderón.

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Fue el periodista Gustavo Medina el que transparentó que Lucero, quien jugó en Independiente, está siendo evaluado. “La terna se completa con el Gato. Ya estuvo en carpeta a principios del mercado”, aseguró el citado comunicador en su cuenta de X. Y también opinó que Independiente debería apostar sus fichas al juvenil Felipe Tempone.

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Fernando Gago todavía no puede contar con Octavio Rivero en las citaciones de la U de Chile y no jugará ante Universidad de Concepción, mientras que Juan Martín Lucero sí fue convocado. Pero podría estar viviendo sus últimos días en el Centro Deportivo Azul.

Juan Martín Lucero tuvo minutos en el Superclásico 200 que ganó Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

Independiente lo tiene en la mira, aunque el Gato no corre solo en esa carrera. Hay otros dos delanteros que figuran en el radar del Rojo de Avellaneda: uno es Adolfo Gaich, atacante que milita en Estudiantes de La Plata, donde suele ser suplente del goleador y capitán Guido Carrillo.

Adolfo Gaich (19) en acción ante Flamengo por la Copa Libertadores, donde Estudiantes eliminó a la Católica en los octavos de final. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y el otro es el uruguayo Gonzalo Carneiro, quien está en condición de agente libre luego de rescindir su contrato con Nacional de Montevideo. Según se informó en Orgullo Rojo, el favorito del DT charrúa Jadson Viera es Gaich. Aunque también es un salario elevado. Una complejidad para Independiente. Pero eso mismo allanaría el camino de su salida de los Pincharratas.

Gonzalo Carneiro en acción por Nacional ante Peñarol. (Guillermo Legaria/Getty Images).

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¿Cuándo juega la U de Chile vs Universidad de Concepción?

Universidad de Concepción recibirá a Universidad de Chile en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026: el partido se jugará este domingo 30 de agosto a contar de las 15 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Así va U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile es el único escolta de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 al cabo de 20 fechas, aunque está a 13 puntos de distancia.