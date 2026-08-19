A los seguidores del Bulla no les agradó que se fuera al club con el que protagonizaron serios incidentes en 2025.

Una sensación extraña generó en el ambiente de Universidad de Chile la salida de Franco Calderón. No por su partida en sí, sino que por el motivo de que su destino era Independiente.

Sí, el mismo club con el que el Romántico Viajero protagonizó uno de los mayores escándalos del fútbol de este lado del planeta, cuando en 2025 se enfrentaron en Copa Sudamericana. Heridos, agresiones y violencia desmedida contra los hinchas azules en Avellaneda, con la directiva del Rojo acusada de ser cómplice de ese caos. Con esa misma directiva, negoció Azul Azul.

Las palabras de Franco Calderón

Pese a que desde la dirigencia de Universidad de Chile no tuvieron reparos en ceder a un jugador a los mismos con quienes se enfrentaron en la Conmebol para definir la clasificación, a los hinchas del Bulla sí les molestó mucho el adiós de Franco Calderón a Independiente. Pues bien, el jugador habló en Argentina y ni se dio por enterado de toda la controversia.

“Cuando me dijeron de venir al club, la verdad que no lo dudé porque es un club tan grande en Argentina que siempre quise estar (…) Fue todo muy rápido, me tomé el vuelo y me vine”, señaló Calderón en declaraciones al sitio partidario Muy Independiente.

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Fernando Gago le quitó la titularidad a Franco Calderón y este decidió ir a probar suerte a su país. “Estoy a disposición porque venía entrenando bien (…) Se ve un grupo muy unido. Los más grandes ayudan bastante a los chicos y eso está bueno“, señaló el defensa de 28 años.

Calderón deja de lado toda la polémica entre Independiente y Universidad de Chile y se enfoca en el nuevo desafío. Incluso le dedicó palabras a los hinchas del Rojo, asegurando que entregará todo dentro de la cancha.

Calderón estuvo en la violenta noche del 20 de agosto de 2026. Hoy Avellaneda será su casa. Imagen: Photosport

“Que se queden tranquilos, me voy a tirar de cabeza como lo hago en los equipos que estuve. Por ahí con errores como todos, pero que se queden tranquilos que me voy a tirar de cabeza por esta camiseta”, cerró el Chaco. Se va a préstamo por 18 meses con un cargo de 120 mil dólares. Se fijó una opción de compra de 1.200.000 dólares.