Tras el despido del ex DT de Colo Colo, los jugadores chilenos fueron figuras en el Rojo de Avellaneda que derrotó de visitante a Lanús con Matías Sepúlveda.

Apenas cuatro días pasaron desde que Gustavo Quinteros fue despedido como técnico de Independiente tras la humillación en Copa Argentina, y el cuadro de Avellaneda recobró la memoria de la mano de dos de sus jugadores chilenos: Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez.

En el duelo por la jornada 5 del Torneo de Clausura 2026 en Argentina, el Rojo fue hasta el sur de la ciudad de Buenos Aires para enfrentar a Lanús, escenario donde los seleccionados nacionales exhibieron su mejor desempeño en la temporada.

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El show de Millán y Gutiérrez en Independiente ante Lanús

En el minuto 36 fue la primera aparición en las redes del nacional. Tras un centro por derecha de Santiago Montiel, aparece a la altura del punto penal para conectar, de primera, un derecho que venció la valla de Nahuel Lozada. No sería la única vez.

Sobre el final del primer tiempo, Millán aprovechó un grueso error del arquero de Lanús para convertir a valla vacía el 2-0 para Independiente con el que se fueron al descanso. En el comienzo del complemento, el paraguayo Allan Wlk (50′) puso el descuento.

El seleccionado chileno salió de la cancha en el minuto 60 y salió bajo los aplausos de sus compañeros en la banca, entre ellos sus compatriotas Luciano Cabral, que no jugó, y el ex Huachipato, que entró en los 76′. En el local, el volante Matías Sepúlveda ingresó en los 63′.

En la última jugada del encuentro, Maxi Gutiérrez aprovechó una asistencia del uruguayo Matías Abaldo para poner el 3-1 definitivo a favor de Independiente, quien vuelve al triunfo tras la mala racha que vivieron con Quinteros de entrenador.

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¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a la actuación de Lautaro Millán y Maxi Gutiérrez, Independiente salta al tercer puesto del Grupo B con nueve puntos y se pone en puestos de Playoffs. Mientras que Lanús cae al séptimo puesto con seis.

En síntesis