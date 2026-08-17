El defensor parte a un equipo que genera mucho repudio entre los hinchas azules por los incidentes ocurridos en Avellaneda.

Universidad de Chile dejó partir a uno que supo ser una de sus figuras: Franco Calderón fue anunciado como nuevo refuerzo de Independiente, en un negocio que levanta polvo.

El Chaco supo ser uno de los estandartes del ciclo de Gustavo Álvarez en el CDA, siendo fijo junto a Matías Zaldivia en la defensa. Sin embargo, con Fernando Gago perdió su lugar en la cancha y poco nada venía jugando, por lo que una salida parecía lógica, pero los montos y el destino a muchos no le cuadra.

¿Sale ganando U. de Chile por Calderón?

Franco Calderón arribó a Universidad de Chile a comienzos del 2024, con el pase en su poder luego de jugar en Unión de Santa Fe. Rápidamente se transformó en titular y uno de los futbolistas más regulares. Constantemente se hablaba de la opción de que partiera, pero finalmente lo hace en su peor momento.

Independiente consiguió el préstamo del Chaco por 18 meses, con opción de compra. Lo primero que no agradó a los hinchas, es que la ya criticada dirigencia del Romántico Viajero negociara con la del Rojo, en consideración por todo lo sucedido en Avellaneda en 2025 por la Copa Sudamericana.

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Luego de los incidentes que dejaron muy dañados a los hinchas azules, las declaraciones cruzadas entre ambos clubes y las discusiones en las oficinas de la Conmebol, es curioso que ahora la directiva de Universidad de Chile se haya sentado a negociar con sus pares argentinos. Más, cuando el acuerdo es más conveniente para ellos que para el Bulla.

Independiente pagará solo 120 mil dólares por los 18 meses del préstamo de Franco Calderón y la opción de compra se fijó en 1 millón 200 mil dólares. Si el Rojo usa esta alternativa, los 120 mil dólares iniciales se les descontarán del precio final del jugador. Negocio redondo para los de Avellaneda.

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Por si fuera poco, hay variados antecedentes de clubes argentinos que no pagan. Ya lo vivió Palestino con San Lorenzo por el traspaso de Paulo Díaz. Además, Independiente ya ha tenido problemas recientes con jugadores con los que ha tenido millonarias deudas, incluso recibiendo sanciones. Habrá que esperar si la U tiene una buena experiencia con un club que ya tuvo malas experiencias.