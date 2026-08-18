El King criticó duramente como quedó la cancha del recinto de Pedrero tras las fuertes lluvias en la zona central del país.

El estado de la cancha del Estadio Monumental está siendo tema de discusión en Colo Colo. Los albos estuvieron lejos de su mejor versión en el 2-2 ante O’Higgins del pasado domingo, algo que ya está siendo debatido al interior del plantel.

Sin ir más lejos el propio Fernando Ortiz declaró al respecto que “creo que en todo Santiago nunca tuvo tanta lluvia como en este tiempo. Entonces, no solamente nosotros, sino los otros equipos también deben tener problemas, pero para nuestro juego, el campo con mucho barro me perjudica, nos perjudica”.

Pues bien, también entregó su opinión Arturo Vidal, quien no dudó en tildar de “asquerosa” el estado de la cancha tras las lluvias y avisó que estaría dispuesto a cambiar de localía si la situación no mejora a futuro.

ver también La molestia de Ortiz por el estado de la cancha del Monumental: “Con mucho barro nos perjudica”

Vidal propone que Colo Colo cambie su localía

El Rey Arturo afirmó en su canal de streaming que “estaba muy mala la cancha. En el área donde está la Garra Blanca, esa área estaba asquerosa, muy mala, blanda. Debe ser porque ha llovido mucho. Los cancheros hacen todo el esfuerzo, pero con lo que ha llovido”.

“Si me hubiesen preguntado a mí, yo hubiese preferido jugar en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Está en mejores condiciones, mucho mejor”, agregó el bicampeón de América.

La cancha del Monumental quedó bastante al debe tras las lluvias. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Vidal fue enfático en decir que “nosotros somos locales en todas las canchas, no tenemos que tener miedo de cambiar el Estadio Monumental”.

“Hubiésemos hecho mejor nuestro fútbol. Necesitamos cancha grande, buena. (El Estadio Nacional) Es de Chile, también somos locales ahí. Más encima, hubiésemos preparado el partido al tiro para el domingo”, concluyó.

ver también El aviso de Vidal a la U en la lucha por el título con Colo Colo: “Este campeonato en nuestro, no nos vamos a caer”

En síntesis