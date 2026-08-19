“Buscamos refuerzos”: Midtjylland sorprende con drástica decisión ante inminente salida de Darío Osorio

El cuadro danés debe disputar la clasificación a Conference League, pero la dirigencia tiene claro que debe buscar alternativas ante la partida del chileno.

El mercado de fichajes sigue abierto en Europa y en la recta final se esperan los últimos movimientos. Lo que implica que Darío Osorio podría dar el gran zarpazo.

El seleccionado nacional es seguido por los grandes del viejo continente y todo apunta a que dejará el Midtjylland. Movida que el entrenador, Mike Tullberg, quiere aplazar lo más posible ya que este jueves disputa los playoffs de la Conference League ante Rijeka de Croacia.

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El primer duelo es en MCH Arena y la revancha está programada para el 27 de agosto. Por lo que el adiestrador espera contar con Osorio al menos para que tenga su último baile con el elenco danés.

Midtjylland se pone el parcha ante la salida de Darío Osorio

El mercado de fichajes en Europa cierra el próximo 1 de septiembre. Por lo que Midtjylland todavía tiene al menos dos semanas para hacer cambios relevantes. Lo que implica la salida de Darío Osorio y Franculino, que son las grandes figuras del equipo.

A tal punto que el director deportivo Kristian Bach Bak ya confirmó que buscarán nuevos refuerzos para suplir sus salidas. “Estamos atentos en todos los sentidos por ventas y compras. Estamos buscando un delantero y extremos”, recalcó a Bold.

Incluso dejó en claro que no habrá ninguna oposición para dejar partir a Osorio en esta ventana de contrataciones. “Para nosotros, es importante que los planes para los jugadores se hagan realidad. El sueño de los jugadores y el nuestro como club deben cumplirse, y para ello es necesario que ambas partes queden satisfechas”, resaltó.



De está forma ahora solo falta que se concrete el interés por el formado en Universidad de Chile. Entre los rumores de mercado se detalla que Arsenal, Liverpool y AC Milan lo tienen en carpeta. Por lo que habrá que esperar por la definición.

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En resumen:

Darío Osorio disputa este jueves la ronda de clasificación a la Conference League.

Midtjylland se prepara para las últimas jornadas del mercado de fichajes ya que puede perder a Osorio y Franculino.

Midtjylland espera la venta de Osorio y el Milan es el equipo que corre con ventaja. Además ya buscan refuerzos en su puesto.