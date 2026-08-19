El exjugador de Huachipato tiene muy avanzado su fichaje en Rusia y eso podría tocar de refilón a los Tanos, que se verían beneficiados por una movida del Rojo para tener más cupos de refuerzos.

Audax Italiano parece no tener nada que ver en la carrera de Maximiliano Gutiérrez, pero el cuadro de colonia apareció en un millonario escenario que involucra al seleccionado chileno y a Independiente de Avellaneda. El extremo derecho de 22 años genera mucha atracción en Rusia.

De hecho, el Dínamo Moscú puso sobre la mesa varios millones de dólares para fichar a Gutiérrez. Mientras eso se resuelve, en la directiva del Rojo tomaron varias decisiones para tener dos cupos más en el mercado de fichajes. Esto porque en Argentina ya está clausurada la ventana de traspasos en invierno.

Qué tienen que ver los Tanos, se preguntará más de algún lector. Todo lo esclareció el periodista Nelson Lafit, muy conocedor de la interna del Rey de Copas. “Independiente hizo una contraoferta. Será oída por el club ruso y en 8 millones de euros será vendido. Está próximo a salir, hay acuerdo con el futbolista”, afirmó el citado comunicador.

Maximiliano Gutiérrez en acción ante Boca Juniors frente a la marca de Malcom Braida. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Independiente le debe 2 millones de dólares a Huachipato como compromiso de pago a partir de enero. El Rojo tiene 50 por ciento del pase y la otra mitad la tiene Huachipato”, recordó también Lafit. Aunque lanzó algo que se comenta en los pasillos de uno de los clubes más grandes de Argentina.

Lafit transparentó que “un dirigente de Independiente manifiesta puertas adentro que sea un 60 para Independiente y 40 Huachipato para ganar más dinero por Gutiérrez”. Y contó por qué los Tanos siguen toda esta novela con mucha atención.

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Maximiliano Gutiérrez a Rusia y un juvenil a Audax Italiano, las dos próximas salidas de Independiente

Con la inminente salida de Maximiliano Gutiérrez al Dínamo Moscú de Rusia, Independiente de Avellaneda podría abrir otro cupo para fichajes fuera de plazo con la cesión de un atacante al Audax Italiano. “Sería el de Nahuel Junco, delantero de reserva que podría salir a préstamo a Chile”, aseguró Nelson Lafit.

“Así Independiente podría sumar otro nombre en este mercado que se reabrió para los dirigentes después de lo de Gustavo Quinteros”, agregó el citado reportero sobre estas incorporaciones extra del Rey de Copas, que fichó a Franco Calderón desde Universidad de Chile por la plaza que le dejó la grave lesión de Jonathan de Irastorza.

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También usó el espacio para fichar a Ezequiel Ávila, el Chimy, quien fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Betis de España. Mientras se resuelve la salida de Gutiérrez, podría tener un tercer refuerzo con el mercado trasandino cerrado. El tiempo dirá. Tic, tac, tic, tac…

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