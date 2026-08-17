“85% de efectividad”: Arturo Vidal se defiende con contundente estadística por penal errado ante O’Higgins

El King fue protagonista del partido ante los rancagüinos y dejó escapar la chance de asegurar el triunfo en el Monumental.

Arturo Vidal respondió a las críticas por el penal fallado ante O’Higgins y que finalmente fue clave en el empate de los celestes ante Colo Colo. Esto porque el Cacique dejó escapar la chance de vencer al Capo de Provincia y ahora solo está a 10 unidades ventaja de la U en la Liga de Primera.

Esto porque en el minuto 57’ Omar Carabalí tuvo una mala salida y terminó derribando a Maxi Romero en el área. Tras ello, el King tomó el balón para definir desde los doce pasos. Sin embargo, su remate se estrelló con el travesaño y no pudo estirar la buena racha que mantenía hasta el momento.

ver también Jugó en Colo Colo y rechaza a la salida de Vidal en el Superclásico: “Es bandera, tiene que jugar siempre”

Lo que se acrecentó con el tanto de Arnaldo Castillo que sobre el final marcó con certero cabezazo y sentenció el 2-2. Lo que despierta todos los fantasmas en Colo Colo de cara al Superclásico que se avecina el próximo domingo.

“En esas instancias, yo valoro a Arturo y a los indicados para poder patear. No quiere decir que eso nos dé la garantía de ganar, pero el valor de patear lo tiene Arturo y los demás”, respaldó el “Tano” a Vidal tras lo ocurrido.

Arturo Vidal desaprovechó penal clave ante O’Higgins: ahora Colo Colo es puntero por solo 10 unidades.

Arturo Vidal responde a los chaqueteros por penal fallado

Arturo Vidal lamentó el penal fallado y se fue en silencio del Monumental. Pero para olvidar el amargo sabor del empate ante O’Higgins, este mismo lunes volvió a entrenar pensando en el Superclásico.

“Hola mi gente. Estamos haciendo recuperación. Nos vamos a preparar al máximo para el día domingo. Saludos a todos los colocolinos”, recalcó en su Instagram.

Vidal publicó varias postales de lo que fue el Estadio Monumental y agradeció el cariño de los hinchas. Pero además publicó una potente estadística sobre su rendimiento desde los doce pasos.

Esto porque replicó la estadística de “El reinado de Vidal” -que es la cuenta del podcast de Arturo- y mostró su rendimiento pateando penales con un 84,9% con un total de 45 aciertos de 53 pateados. Incluso solo siendo superado por Robert Lewandowski que tiene 88,1%.

La respuesta de Arturo Vidal por las críticas tras penal fallado

Por lo mismo Vidal decidió ponerle el pecho a las balas y dejó en claro que no dejará de tomar la responsabilidad desde el punto penal. “Falla el que se atreve”, sentenció.

En resumen:

Arturo Vidal falló penal ante O’Higgins y finalmente Colo Colo terminó en empate con el Capo de Provincia.

El Bicampeón de América respondió a sus detractores y recalcó que “falla el que se atreve”.

Arturo Vidal tiene una estadística de 84,5% con 45 penales acertados de un total de 53 lanzados.