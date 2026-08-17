Este ex albo que hoy es agente de jugadores conversó con RedGol sobre el duelo que se avecina para los albos como visitantes de Universidad de Chile por la fecha 20. "A Arturo no lo sacaba ni cuando estaba mal, imagínate ahora", sentenció.

Colo Colo sufrió un amargo empate previo al Superclásico 200 del fútbol chileno y Arturo Vidal salió justo pocos momentos antes de que eso ocurriera. Se jugaba el minuto 90 cuando Fernando Ortiz decidió sustituir al Rey. En su lugar, mandó al juvenil Rodrigo Catalán.

El volante central de las divisiones inferiores albas estuvo a punto de hacerse presente en el marcador, pero no llegó a conectar un centro que Lautaro Pastrán sacó desde el costado izquierdo del ataque. En ese contexto, RedGol se comunicó con un exjugador albo.

Un otrora volante ofensivo zurdo que hoy es representante de jugadores: Lucas Wilchez, quien fue enfático en su irrestricto respaldo a Vidal. “Siempre fui uno de los defensores de Arturo. Para mí, si está bien es bandera y tiene que jugar siempre”, aseguró.

Arturo Vidal sacó aplausos con este despeje en el empate vs O’Higgins. (Andrés Piña/Photosport).

“Ahora que está en un nivel muy bueno, no lo saco. Ni cuando estaba mal lo sacaba, imagínate ahora. Capaz que se apresuró el Tano, pero no sé el trasfondo. Quizá venía medio tocado, tenía dolor o algo. Yo no saco a esos jugadores”, afirmó Wilchez, exjugador de Estudiantes de La Plata, Tigre y el Zaragoza de España.

De todos modos, el recordado pelilargo le dio algo de crédito al DT. “El Tano ve cosas que yo no. Para mí es bandera. Era eso cuando estaba mal, ahora que está bien ni hablar”, manifestó Lucas Wilchez en la conversación que tuvo con Paulo Flores.

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Wilchez quiere a Vidal sí o sí como titular de Colo Colo en el Superclásico

Arturo Vidal se perdió un penal en el empate de Colo Colo ante O’Higgins, pero pudo salir libre de la tarjeta amarilla que le hubiera costado la suspensión para el Superclásico. Un encuentro que Lucas Wilchez sabe que es muy especial. Y puede ser definitorio en la Liga de Primera 2026.

Arturo Vidal enfrenta a Arnaldo Castillo: Colo Colo igualó ante O’Higgins en la fecha previa a visitar a Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

“Será un partido bisagra, aunque la U recortó diferencia. Esperemos que las cosas se encarrilen para que Colo Colo pueda coronar. Es un partido aparte, son lindos para jugar. Ojalá los jugadores le den una alegría a la gente”, aseguró el agente de futbolistas.

Tuvo más sobre este duelo contra el Romántico Viajero, que metió seis victorias consecutivas en la antesala a recibir a los albos. “Será duro, siempre son duros los partidos con la U. Me gustaban los clásicos, aunque no me fue bien. Pero siempre me gustó jugarlos y nunca me escondí”, aseguró el recordado Peter Veneno.

Lucas Wilchez lucha un balón contra Emilio Hernández en un clásico disputado en 2012. (Marcelo Hernández | Photosport).

Eso sí, Wilchez marcó una diferencia entre su época y los tiempos actuales. “El folclore de antes ahora no se da mucho. Se perdio lo de picantear los clásicos. Queda ahí, me gustaba eso. Ojalá que Colo Colo cierre el trámite el domingo y se encamine al título”, sentenció.

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Revisa el compacto del empate de Colo Colo vs O’Higgins

¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.