El defensor uruguayo anticipó el importante partido que jugará el Cacique este domingo ante Universidad de Chile.

Colo Colo no pudo llegar a 10 victorias en línea en la Liga de Primera, puesto que este domingo O’Higgins le robó un empate in extremis en el estadio Monumental.

Un cabezazo de Arnaldo Castillo en el tiempo agregado decretó el 2-2 final en Macul, justo una semana antes que el Cacique tenga que visitar a Universidad de Chile en el Superclásico.

Uno de los que alzó la voz en Colo Colo tras el partido fue Joaquín Sosa, quien no se complica a pesar de que la diferencia entre los albos y los azules se acortó a 10 puntos.

“Sumamos, que es importante, aunque un poco amargo por el final. No hay tiempo de mirar atrás, hay que corregir y seguir avanzando. Nos vienen haciendo goles por esos pequeños detalles, hay que tratar de corregirlo para que no pase más, no nos tienen que convertir de esa manera”, dijo el zurdo tras el empate.

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Joaquín Sosa habla del Superclásico ante la U

El ex jugador de Bologna, además, habló del compromiso que tendrán el domingo ante la U en el Nacional, donde es una especie de revancha para Colo Colo, porque perdió ante el cuadro laico en la primera rueda en el Monumental.

“Estamos trabajando para seguir sumando fin de semana a fin de semana. No sentimos presión, tomamos la semana con mucha responsabilidad. Trabajaremos para llevarnos los tres puntos”, sentenció el defensor.

Colo Colo no le pudo ganar a O’Higgins. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos como sea. Los tenemos la responsabilidad de salir a ganar, está esa presión para los dos”, cerró Joaquín Sosa.

Colo Colo tiene una clara ventaja ante Universidad de Chile, que mira al clásico como su principal chance para acercarse en la tabla de posiciones y quedar más cerca en la lucha por el título.

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¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este domingo 23 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera