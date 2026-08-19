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Superclásico

De titular absoluto a suplente: El gran damnificado en Colo Colo para el Superclásico

Fernando Ortiz probó dos equipos para el duelo ante la U y hubo uno de los fijos que aparece como absoluto suplente.

Por Felipe Pavez Farías

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Futbol, Colo Colo vs O’Higgins. Fecha 19, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Tomas Alarcon, izquierda, disputa el balon con Bryan Rabello de O’Higgins durante el partido de la liga de primera realizado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 16/08/2026 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs O’Higgins. 19th turn, 2026 First Division League. Colo Colo’s player Tomas Alarcon, left, vies for the ball against Bryan Rabello of O’Higgins during a First Division League match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 16/08/2026 Andres Pina/Photosport
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFutbol, Colo Colo vs O’Higgins. Fecha 19, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Tomas Alarcon, izquierda, disputa el balon con Bryan Rabello de O’Higgins durante el partido de la liga de primera realizado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 16/08/2026 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs O’Higgins. 19th turn, 2026 First Division League. Colo Colo’s player Tomas Alarcon, left, vies for the ball against Bryan Rabello of O’Higgins during a First Division League match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 16/08/2026 Andres Pina/Photosport

Colo Colo da vuelta la página tras el amargo empate con O’Higgins en la Liga de Primera. Ahora el Cacique se enfoca en lo que será el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional. 

Encuentro que tiene un tinte especial para Fernando Ortiz. Su debut fue justamente ante los azules y significó la primera caída en la banca alba con una derrota por 3-0 en la Supercopa. Además en la primera rueda ya sufrió la derrota en el Estadio Monumental por 1-0. 

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Por lo mismo, el “Tano” busca su primera victoria ante los azules. Para ello, prepara una oncena estelar donde podría debutar Iván Román desde el primer minuto en la defensa y hasta se indica que Vozinha sería citado, y pelea palmo a palmo pa titularidad con Gabriel Maureira. 

Pero esto además dejaría un gran damnificado en el mediocampo ya que la entrada de Román significa modificar el puesto de Arturo Vidal y pasaría a ser volante central. 

El gran damnificado en Colo Colo para el Superclásico

Según reportó Cooperativa Deportes, Fernando Ortiz probó dos equipo donde el gran ausente fue Tomás Alarcón

El volante se transformó en uno de las piezas fijas para el trasandino. En este 2026 solo se ha perdido dos partidos de la Liga de Primera ante Palestino y La Serena. Pero ahora cedió terreno ante el irregular rendimiento que ha mostrado en los últimos encuentros. 

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El técnico hizo varios movimientos. Pero Alarcón nunca se vio como titular. Ingresó solo en los últimos minutos”, reportó el medio citado este miércoles. 

Modificación que preocupó a un histórico de los albos como Marcelo Barticciotto por el desorden que puede generar en el medio. 

Tomás Alarcón sería el principal cambio de Colo Colo en el mediocampo.

Tomás Alarcón sería el principal cambio de Colo Colo en el mediocampo.

Yo no tocaría el equipo. Sacar a Alarcón no me parece. Más allá de tener algunos partidos mejores que otros, es el único volante que te da equilibrio. Es el volante central especialista. Madrid y Méndez no tienen esa característica”, acusó el histórico albo. 

Ahora se espera que Ortiz realice nuevamente fútbol en los próximos días y recién el sábado, tras el arengazo, definirá el equipo para el duelo del domingo en el Estadio Nacional. 

En resumen:

Colo Colo igualó con O’Higgins y ahora tiene 46 unidades en la Liga de Primera.

Fernando Ortiz prepara el cambio en la formación para el Superclásico contra la U.

El gran damnificado sería Tomás Alarcón, que dejaría su lugar en el medio campo del Cacique.

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