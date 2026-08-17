¿Castigo para Colo Colo? Las bengalas que se prendieron en el Monumental ante O’Higgins

Un par de pelmazos puso en riesgo el espectáculo deportivo al subirse al techo con bengalas. Por suerte no se las tiraron a la barra rival.

Si bien el comportamiento del público en el estadio Monumental fue bueno, en el partido entre Colo Colo y O’Higgins, siempre hay algunas ovejas negras que manchan el espectáculo deportivo.

En esta ocasión ocurrió en el sector Caupolicán, ubicado en el sur del recinto de Macul, cundo un par de pelmazos subieron al techo con bengalas encendidas en pleno segundo tiempo.

La humareda que empezó a propagarse no dejó indiferente a nadie, aunque por la ubicación en la que estaban lo más peligroso es que pudieron lanzarlas hacia la barra visitante, ubicada al costado del codo.

Por suerte eso no sucedió y se terminaron apagando de manera natural luego de unos segundos. De todas maneras, fue un punto de alerta en un estadio en el que hace rato no hay desmanes que lamentar.

Uno de los tontorrones con la bengala en la mano

¿Castigo por prender bengalas?

Como está prohibido prender bengalas en los partidos, habrá que ver lo que consigna Fernando Véjar en el informe arbitral, que luego será estudiado por el Tribunal de Disciplina.

Las bengalas prendidas en el Monumental

De todas maneras, como no es primera vez que ocurre una situación así, es cosa de ver cómo ha actuado el Tribunal cuando se prende este tipo de artificio para encontrar un respuesta.

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Simplemente por prender bengalas en la tribuna no han habido castigos de suspensión del estadio o al sector involucrado.

Por eso ante Audax Italiano, en dos semanas más, de seguro no habrá impedimento de que pueda ir el público a ver el partido.