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Universidad de Chile

Aseguran que Octavio Rivero sufre un duro revés que frena su regreso en U de Chile

El uruguayo había regresado a entrenar normal con sus compañeros, pero un examen marcó una alerta que frenó todo en la U.

Por Cristián Fajardo C.

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Octavio Rivero tuvo que volver a entrenar diferenciado en la U.
© U de ChileOctavio Rivero tuvo que volver a entrenar diferenciado en la U.

Fue en abril de 2026 que Octavio Rivero se sometió a una cirugía que lo dejó fuera de carrera en Universidad de Chile, con un tiempo estimado de cinco meses en su recuperación.

Por lo mismo, cuando comenzaba a entrenar a la par de sus compañeros para ser una alternativa en los próximos partidos, el uruguayo vuelve a sufrir un duro revés con su lesión.

Así al menos lo detalla el medio Emisora Bullanguera, quienes detallan el nuevo golpe que recibe el delantero, que atrasará su regreso a las canchas con la camiseta azul.

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Octavio Rivero seguirá esperando con su lesión en la U

El medio citado fue contando paso a paso la situación de Octavio Rivero, que lo obligó a volver a entrenar diferenciado en el Centro Deportivo Azul, posponiendo su retorno en U de Chile.

En ese sentido, aseguran en su información publicada en su web que “el uruguayo se sometió a un examen la semana pasada, que mostró la inflamación de la rodilla”.

“En detalles el delantero tiene un edema óseo del cóndilo femoral y la sinovitis que sigue complicando, lo que lo obligó a bajar las cargas en los entrenamientos”, precisan.

En ese sentido, esto atrasará su regreso a la cancha, en una evolución que debe ser revisada día a día tras la cirugía, en complicaciones que sabían que se podría presentar en este tipo de lesiones.

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