Gianni Infantino se hace hincha de Colo Colo por Vozinha: “Los sueños se hacen realidad”

El Presidente de la FIFA destacó el debut del portero de Cabo Verde y de quien se hizo amigo en el reciente Mundial.

El debut de Vozinha en Colo Colo cruza todas las fronteras. El portero de 40 años sumó sus primeros 90 minutos en el Cacique y lo hizo en el triunfo por 3-0 sobre Unión Española. Presentación en Copa Chile donde dejó su arco en cero y recibió la ovación de los hinchas albos que llegaron al Estadio Nacional.

“Estoy muy feliz de jugar en Colo Colo, el más grande de Chile”, recalcó Josimar José Évora Dias en conversación con TNT Sports.

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Como era de esperarse, el debut del golero fue uno de los temas más comentados en redes sociales. Su publicación tras el triunfo de los albos en minutos sumó 52 mil me gusta solo en Instagram.

Pero su regreso al fútbol tras el Mundial también contó con el particular apoyo de Gianni Infantino. El Presidente de la FIFA se hizo un hincha más del Cacique y compartió la publicación de Colo Colo, y aplaudió el cometido de su amigo caboverdiano.

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La amistad de Gianni Infantino y Vozinha

La publicación de Gianni Infantino llamó la atención en redes por el complejo momento que enfrenta al mando de la FIFA. Según Sky Sports, la UEFA prepara un contundente informe de 60 páginas para exigir su salida del cargo.

“Mala gestión criminal”, indicaron según la cadena deportiva. Incluso se detalla que hay 55 asociaciones que apoyan la moción del calvo dirigente.

Vozinha y Gianni infantino se hicieron amigos en el Mundial (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Pese a ello, Infantino no se hace problemas y en su Instagram replica cada mensaje de apoyo de los máximos referentes del fútbol. Incluso aprovechó ahora para destacar la campaña de Vozinha en Colo Colo.

Ambos se conocieron en el Mundial y por la presentación del guardameta con Cabo Verde se hicieron íntimos amigos.

“Vozinha y Cabo Verde inspiran ambición y hacer creer que los sueños se pueden hacer realidad. Gracias por ayudarnos a unir al mundo desde Norteamérica y les deseo a ustedes y a toda su nación todo el éxito”, expresó Infantino tras su participación en el Mundial.

La publicación de Gianni Infantino por el debut de Vozinha

Por lo mismo, apenas supo del debut oficial de su amigo se fue a sus redes para repostear la publicación de Colo Colo y celebrar la nueva etapa de Vozinha ahora en el fútbol chileno. Lo que el jugador de Cabo Verde también agradeció en su primera etapa en Sudamérica.