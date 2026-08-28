El delantero chileno celebró su vuelta al cuadro de Yorkshire Sur. "Quise volver a un lugar que conocía y donde sé que puedo dar lo mejor de mí", manifestó.

Por tercera ocasión en su carrera y a los 27 años, el delantero chileno Ben Brereton Díaz volverá a jugar en el Sheffield United para la temporada 2026-27 del Championship, donde el objetivo principal será volver a jugar en la Premier League.

En sus dos etapas anteriores con el equipo de Bramall Lane, en 2024 y 2025, el seleccionado nacional registró un total de 10 goles y cuatro asistencias en 34 encuentros por las dos principales categorías del fútbol inglés.

Brereton concedió una entrevista a los canales oficiales del Sheffield United donde no ocultó su alegría por regresar a la institución y por reencontrarse con el entrenador Chris Wilder, quien logró explotar su mejor desempeño en las últimas campañas.

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La alegría de Brereton por volver a Sheffield United

“Estoy muy emocionado. Cuando hablé por primera vez con el club, estaba muy emocionado de volver por tercera vez para trabajar con el entrenador y reencontrarme con los compañeros. Así que sí, estoy muy feliz”, expresó el delantero nacional.

Sobre su vuelta a la disciplina de Wilder, Brereton reconoció que “el entrenador y yo tenemos una gran relación. Ha tenido una carrera brillante y yo ya he jugado para él dos veces en el Sheffield United. Estoy entusiasmado de volver y jugar para él“.

“Hablé un poco con él estos últimos días. Me dijo que obviamente sabía cómo soy y qué puedo aportar al grupo. Pero solo quiero ayudar a los chicos y sé que este grupo tiene experiencia. Hay algunas caras conocidas con las que ya estuve allí, así que estoy muy emocionado por conocer a los nuevos compañeros”, dijo.

Para finalizar, Brereton celebra que “estoy de vuelta en casa, de vuelta con la familia. Venir a un lugar que me resulta familiar, todo tenía sentido la verdad. Estoy muy ilusionado con esto y espero que podamos tener una buena temporada”.

¿Cuándo podría debutar?

Si bien todo dependerá del técnico Chris Wilder, la opción para que el chileno se estrene en Sheffield United puede darse este sábado 29 de agosto cuando visiten a Cardiff City por la tercera fecha del Championship, a las 10:00 horas (de Chile).

En síntesis

El delantero chileno Ben Brereton volverá a jugar por tercera ocasión en el Sheffield United .

volverá a jugar por tercera ocasión en el . El atacante nacional se mostró feliz de regresar al club y reencontrarse con el DT Chris Wilder .

. El seleccionado aseguró sentirse en casa y buscará liderar el anhelado ascenso a la Premier League.