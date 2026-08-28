El delantero de la selección chilena fue anunciado por el club que defenderá en esta temporada.

Un chileno hace noticia en el mercado europeo y en esta jornada fue oficializado por un nuevo club. Se trata de Ben Brereton, quien ya conoce la camiseta que defenderá en esta campaña.

El delantero nacido en Inglaterra ha tenido problemas para establecerse en un lugar luego de su salida de Blackburn Rovers en el 2023. Por esta razón, a los 27 años, este periodo de fichajes era clave para escoger un sitio donde pueda tener espacio.

El nuevo club de Ben Brereton

Tras defender en la última temporada a Derby County, Ben Brereton regresó a Southampton, club dueño de su pase. En los Santos era sabido que no se quedaría, por lo que estaba a la espera de una oportunidad de mudar sus goles a otra casa.

Los días pasaban y nada oficial, incluso ya iniciada la temporada en Inglaterra, lo que generaba preocupación. Sin embargo, Brereton fue paciente y ahora ya finalizó toda la novela sobre su futuro. El atacante de la selección chilena fue oficializado en su nuevo equipo.

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Sheffield United, sí, el mismo club donde había militado en el pasado, anunció el arribo de Ben Brereton para la temporada 2026/2027. De esta manera, el nacional defenderá por tercera ocasión a esta camiseta y tendrá la misión de luchar por el ascenso en la Championship.

“Estoy muy ilusionado. Cuando llegué al club por primera vez, obviamente me hacía muchísima ilusión volver por tercera vez para trabajar con el entrenador y reencontrarme con los compañeros; así que estoy feliz. Siento que encajaré perfectamente desde el primer momento“, indicó Brereton.

Ben Brereton estará a préstamo por una temporada en Sheffield United. En sus dos pasos anteriores por los Sables registró 34 partidos, 10 goles y 4 asistencias, ganándose el respeto de los hinchas. Ahora querrá ratificar ese buen recuerdo en el Bramall Lane.