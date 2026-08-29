Un solitario gol de Jorge Henríquez hizo ganar a los lilas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. Con esto los pupilos del Nano Díaz siguen en un tremendo momento y son el mejor equipo de la segunda rueda.

Deportes Concepción le ganó un partido a un rival directo, Ñublense, en la lucha por obtener un cupo internacional en la Liga de Primera. Y fue como visitante para mantener el excelente tranco del equipo de Fernando Díaz: en los últimos siete partidos, los lilas lograron seis triunfos y un empate.

Un centro muy lejano de Henríquez encontró a Carlos Escobar dentro del área. El “9” logró cabecearlo. Y el balón se estrelló en la mano de Diego Sanhueza. Algo que no le dio otra opción a Miguel Araos, quien a primera vista sancionó el penal. Y sin ayuda del VAR, algo que da cuenta de la claridad de la infracción.

A pesar de que Joaquín Montecinos tuvo la pelota durante los minutos en que los Diablos Rojos discutían la decisión, el ejecutante fue otro: Jorge Henríquez, quien abrió el marcador en el estadio Nelson Oyarzún Arenas cuando el cronómetro marcaba 30 minutos.

Jorge Henríquez ofreció disculpas tras anotar por su pasado en los Diablos Rojos. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

Sobre el final de la primera parte, el golero Nicola Pérez se vistió de héroe con una tapada doble que mantuvo con vida al cuadro chillanejo: primero evitó un tanto de Escobar. Y luego, tras dar un rebote hacia el centro, atajó el remate de Cristian Riquelme.

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Deportes Concepción se aferra a la victoria y celebra vs Ñublense

Deportes Concepción terminó algo asediado, pero de todas maneras pudo mantener el cero en la portería y vencer a Ñublense en Chillán. Un triunfo que envalentona al equipo de Fernando Díaz con pelear un cupo internacional en la Liga de Primera.

Fernando Díaz encadenó una serie de buenos resultados en el Conce. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 69, Nicolás Araya hizo una gran tapada: Felipe Campos encontró con un centro englobado a Lucas Molina. Pero el golero del León de Collao voló y se quedó con la pelota. Como para que los fotógrafos inmortalizaran el momento que, de paso, evitó el empate local.

A pesar de que el equipo dirigido por Juan José Ribera quedó casi por completo en campo rival, no pudieron conseguir el empate. Ni siquiera en los siete minutos de tiempo agregado pudieron exigir al máximo una vez más al meta Araya.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción se metió de lleno en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana y quedó a dos puntos de Ñublense con esta victoria.