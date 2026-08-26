El delantero chileno no está siendo considerado en su actual club, pero no por eso lo dejarán partir fácil en este mercado de fichajes.

Ben Brereton es uno de los nombres del momento en Inglaterra a días de que se cierre el libro de pases en ese mercado. El delantero chileno no está siendo considerado en el Southampton y son varios los equipos que han consultado por un fichaje.

Sin embargo y pese a que el entrenador Tonda Eckert no lo tiene como una pieza importante en su equipo, eso no quiere decir que haya más flexibilidad para dejarlo partir.

Es más, los informes que llegan desde tierras británicas son algo preocupantes al respecto. El Southampton lo dejará ir solo mediante una venta. Y ojo, que están pidiendo una cifra importante para quienes esté interesados.

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El dinero por el que Ben Brereton podrá dejar Southampton

De acuerdo a información entregada por Football Insider, uno de los equipos que ha preguntado por el chileno es el Derby County, club en el ya estuvo a préstamo la temporada pasada. Ahí, Ben anotó ocho goles y dio tres asistencias en 41 partidos.

No obstante, el Derby County busca una nueva cesión para tener al atacante de 27 años. El Southampton por su parte solo lo dejará partir mediante una venta y exige 3,5 millones de libras (4,7 millones de dólares, aproximadamente) por su pase.

El Derby County busca quedarse con los servicios de Ben Brereton en Inglaterra. | Foto: Getty Images.

“Si miras la plantilla, ves quién está presente y quién no. No es ningún secreto que habrá movimientos en los próximos días. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones y negociaciones, y espero que pronto haya novedades”, afirmó Tonda Eckert, DT del Southampton.

Cabe recordar que el cierre del libro de pases en el fútbol inglés se dará este martes 1 de septiembre a las 23:00 (hora del Reino Unido). Dicho esto, se vienen días claves para definir el futuro de Ben Brereton.

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En síntesis