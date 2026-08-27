El ex portero albo, y ahora comentarista de TNT Sports, enumeró las razones que tienen a uno y otro en la pelea por el arco.

Vozinha ya se calzó oficialmente los guantes de Colo Colo, en el triunfo 3-0 ante Unión Española, por Copa Chile. Es ahí donde entra el debate sobre quien debe jugar de ahora en adelante bajo los tres tubos del Cacique.

Gabriel Maureira viene siendo el titular en Liga de Primera, mientras que Fernando de Paul está a días de su regreso tras superar una larga lesión. Bajo ese panorama, RedGol le consultó a Marcelo Ramírez su podio de los porteros albos.

El nacido en Colo Colo y ahora panelista de Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, dijo de entrada que a De Paul lo deja tercero, ya que no viene jugando. En cuanto a los otros dos goleros, sorprendió con su respuesta.

El Rambo y su plan con los porteros de Colo Colo

Marcelo Ramírez dice que en un podio, deja en el primer lugar tanto a Gabriel Maureira como Vozinha. Para el Rambo, son “características distintas, pero los dos le dan cosas muy importantes a Colo Colo”.

Foto: Colo Colo

“Maureira es un jugador canterano y asumió la responsabilidad en un momento importante del equipo. Ha tenido gran rendimiento, no solo es presente, sino que tiene una gran proyección. Es muy exportable si Colo Colo lo quiere vender y que ha respondido”, lanzó.

En cuanto al caboverdiano, Marcelo Ramírez destaca “toda la experiencia, el aura y lo que encierra el nombre de Vozinha, con una hinchada muy expectante por verlo”.

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“(Vozinha) ya con su primer partido demostró lo que genera. Para mí lo ideal es que estén rotando los dos (él y Maureira)”, cerró el panelista de TNT Sports y ex portero de Colo Colo.