Rivarola y Olarra le bajan el pelo a Colo Colo en un programa de la U: “Mediocridad del torneo”

En un programa partidario de la U, Diego Rivarola señala que si Colo Colo está tan escapado en la punta del certamen es porque el resto de los equipos del certamen son malos.

La campaña que está realizando el Colo Colo de Fernando Ortiz es para aplaudir, pues le sacó 16 puntos a sus escoltas Universidad de Chile y Universidad Católica, por lo que se prueba muy anticipadamente la corona de campeón.

A pesar del buen rendimiento, Diego Rivarola y Rafael Olarra le bajaron el pelo al Cacique. ¿Lo más curioso? Es que lo hicieron en un programa partidario de la U, en donde hablaron de los albos.

“Leones Sueltos” se llama el streaming en el que ambos conversan sobre los azules, pero en esta ocasión tocaron el tema de Colo Colo para señalar que andan bien porque el resto es muy malo.

“Creo que Colo Colo es un buen equipo, pero no juega extraordinario para sacar esa ventaja, estoy de acuerdo. Habla de la mediocridad del fútbol chileno”, manifestó Rivarola.

En la U critican a Colo Colo: “No es el equipo de Borghi”

Rivarola dice que no se trata del equipo de Borghi

Luego Gokú manifestó que el elenco del Tano Ortiz no se compara al de épocas pasadas del Popular. “Un equipo así no es el equipo de Borghi, no es el equipo de… no sé”, detalló.

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Rafa Olarra metió la cuchara brevemente para darle la razón a su ex compañero en el Bulla. “Por eso te digo, peor aún”, destacó el rostro de ESPN.

Rivarola volvió a la carga. “Es un equipo que tiene cierta capacidad, que tiene dos o tres jugadores que tienen un peak importante que lo sostienen y que juega bien, pero habla de la mediocridad del torneo“, remató.

Un análisis en el que se le resta mérito a lo que ha hecho Colo Colo a lo largo del certamen, donde comenzó con dudas y hoy es un equipo que convence a sus hinchas.