Los rumores surgieron luego de que seguidores notaran una menor interacción de la pareja en redes sociales.

Un inesperado rumor comenzó a tomar fuerza en el mundo de la farándula durante las últimas horas, luego de que surgieran versiones que apuntan al fin de la relación entre el exfutbolista Rafael Olarra y la exintegrante de Yingo, Lucila Vit.

Las especulaciones comenzaron cuando varios usuarios en redes sociales notaron que la pareja había disminuido considerablemente sus publicaciones en conjunto, algo que llamó la atención de sus seguidores. Debido a esto, el tema llegó hasta la popular casilla de preguntas del portal de espectáculos Infama, donde consultaron directamente por el estado de la relación.

Ante la interrogante, la cuenta de farándula respondió de manera escueta, pero contundente: “Separados”, alimentando así los rumores sobre un eventual quiebre.

La historia de amor de Rafael y Lucila

El 2024, en el programa Los 5 Mandamientos la pareja habló sobre su relación donde la modelo contó que se conocieron en ESPN y que fueron amigos durante años.

“Siempre nos sentábamos juntos en el programa. Estábamos ambos en pareja, él me contaba de su pareja, yo le contaba sobre la mía, fuimos juntos a Buenos Aires también y él me habló todo el viaje de su pareja. Éramos muy amigos, teníamos muy buena química, nos reíamos mucho”.

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Luego de que ambos terminaron sus respectivas relaciones, ambos retomaron la comunicación a través de las redes. “Yo estaba viviendo un momento triste. Él se dio cuenta de que en la foto puse ‘acuérdense de ser felices’ pero en verdad yo estaba súper mal”, contó la ex Yingo.

Revelando que esa publicación fue el gatillante. Después pasábamos mucho tiempo hablando por teléfono, yo lloraba y él me decía ‘¿cómo estás, Lu?, ¿cómo te sentís hoy? Y yo le decía ‘re mal, pasó esto, te llamo’, y estábamos tres horas hablando”.