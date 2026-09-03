Se conocieron detalles de de la cita en la ANFP, donde los albos intentaron ir contra la Comisión de Árbitros con un caso de la U que pasó colado.

El Tribunal de Disciplina decidió castigar con dos fechas de la Liga de Primera 2026 a Javier Correa, luego de ser denunciado por gestos hacia los hinchas de Universidad de Chile en el Superclásico.

Fue en el duelo donde Colo Colo venció por 2-1 a los azules en el Estadio Nacional, que el goleador argentino realizó en dos oportunidades movimientos obscenos en contra de la parcialidad de la U.

Por lo mismo, desde Blanco y Negro fueron a defender al jugador en la jornada del martes, donde ahora se conocieron detalles donde, incluso, pusieron sobre la mesa el caso de un jugador azul: Maximiliano Guerrero.

El gesto realizado en 2025 de parte de Maxi Guerrero a los hinchas de Coquimbo Unido. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Colo Colo alegó contra la Comisión de Árbitros

Fue el diario La Tercera quienes entregaron nuevos detalles de la situación que se vivió el martes en el Tribunal de Disciplina, que terminó con dos fechas de castigo para Javier Correa, luego de una denuncia de U de Chile.

En concreto, la denuncia de la U aseguró que el gesto fue de “carácter deliberado y dirigido de la acción. No se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna. El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto el tiempo suficiente para asegurar su percepción por parte del público, lo que revela un ánimo directo de provocación y escarnio”.

La defensa de Colo Colo quiso ir en contra de la Comisión de Árbitros por un caso de la temporada 2025, cuando Maximiliano Guerrero hizo un gesto hacia los hinchas de Coquimbo Unido en un partido contra la U.

“El Cacique solicitó varios puntos que acusan que no fueron atendidos. Por ejemplo, en la contestación a la denuncia le pidieron al Tribunal que oficiara a la Comisión de Árbitros de la ANFP para conocer cuáles fueron los criterios técnicos y reglamentarios para no denunciar a Maxi Guerrero, considerando que en su momento por realizar un gesto similar al de Correa a la barra de Coquimbo, en junio del 2025”, detallan.

En concreto, “en aquella oportunidad, el juez Franco Jiménez se limitó solo a mencionar la infracción por la que el delantero laico recibió la tarjeta roja. Guerrero recibió una fecha de castigo. Además, sí lo hicieron con Lucas Cepeda y Nicolás Castillo, a quienes sancionaron por realizar gestos a la barra de la U“.

Recuerda el momento de Maximiliano Guerrero que denunció Colo Colo: