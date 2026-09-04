La U busca volver al triunfo ante Coquimbo Unido y romper una negativa racha como local frente a los Piratas.

Universidad de Chile atraviesa un complicado momento tras sumar dos derrotas seguidas y ser alcanzada por Universidad Católica en el segundo lugar de la Liga de Primera 2026, quedando lejos de la pelea por el título.

El equipo de Fernando Gago buscará recuperarse ante Coquimbo Unido, por la Fecha 22 del campeonato, rival al que no ha podido vencer como local por el torneo nacional desde el regreso de los Piratas a Primera División en 2019.

Los azules buscan un triunfo ante los piratas para repuntar en el campeonato.

U. de Chile vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido juegan este sábado 5 de septiembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

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GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

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ZAPPING: 99 (HD)

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…