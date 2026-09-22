El gerente de las selecciones nacionales dio a conocer el plazo que manejan en Quilín para presentar al nuevo staff técnico de la Roja.

La selección chilena lleva más de un año sin entrenador, porque luego del nefasto proceso de Ricardo Gareca no se ha anunciado a su reemplazante y Nicolás Córdova trabaja como interino.

El jefe técnico de las selecciones juveniles ha dicho en más de una ocasión que su paso por el combinado adulto es momentáneo, y sabe que llegará otro staff para liderar el proceso de cara al Mundial 2030.

Durante los últimos meses han sonado varios candidatos para la banca del equipo chileno, como Gustavo Alfaro, Thomas Christiansen y el preferido de todos, Manuel Pellegrini, sin embargo, falta para conocer al nuevo DT de la Roja.

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Felipe Correa y el nuevo DT de la Roja

El encargado de llegar a un acuerdo con el nuevo entrenador es el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, quien dejó en claro la fecha en que se conocerá el nombre del estratega elegido.

“Estamos tranquilos con lo que hemos realizado. Hemos dicho también que la decisión del entrenador se va a tomar una vez que asuma el nuevo directorio con diferentes propuestas que vamos a presentar y evaluar en ese minuto. No le hemos hecho una oferta concreta a ningún entrenador”, sentenció el directivo.

Felipe Correa tiene que elegir al nuevo DT de la Roja. Foto: Photosport

Además, Correa habló de los 3 partidos amistosos que va a jugar la Selección, ante Canadá, Estados Unidos y México, los organizadores del último Mundial.

“Son instancias competitivas que hay que aprovechar.Necesitamos que nuestros jugadores tengan más partidos por la selección. Que seamos capaces de competir con selecciones que están por encima de nosotros en el ranking. Y que jugadores tengan minutos en partidos de estas características es muy relevante”, remató.

De esta forma, se sigue extendiendo el plazo para conocer al nuevo entrenador de la selección chilena, porque el mandato de Pablo Milad en la ANFP termina en noviembre próximo.

En síntesis

Felipe Correa confirmó que la elección del nuevo DT depende del próximo directorio.

confirmó que la elección del nuevo DT depende del próximo directorio. Nicolás Córdova continúa de manera interina al mando de la selección chilena.

continúa de manera interina al mando de la selección chilena. La selección chilena disputará partidos amistosos internacionales ante Canadá, Estados Unidos y México.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Canadá en la fecha FIFA?

El primer amistoso de la selección chilena en su gira por Norteamérica será este sábado 26 de septiembre, cuando a partir de las 20:00 horas de Chile se mida ante Canadá, en Toronto.