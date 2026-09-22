El gerente de la selección chilena, Felipe Correa, contó algunos aspectos de aquel encuentro sostenido con parte de la prensa chilena, además de hablar del proceso de selección del nuevo DT. Todavía no hay ni una luz sobre Manuel Pellegrini.

Durante la semana pasada, Nicolás Córdova y el gerente de selecciones de la Roja, Felipe Correa, sostuvieron una reunión con varios periodistas para aclarar algunos puntos sobre el trabajo que ha llevado a cabo el DT interino de la selección chilena.

Mientras afina detalles para la fecha FIFA triple y los amistosos de Chile ante Canadá, México y Estados Unidos, Correa abordó por primera vez aquel encuentro. “Estuvimos en una reunión con muchos periodistas y les mostramos que para nosotros esto no ha sido un tiempo perdido”, aseguró.

“Por el contrario: hemos trabajado de forma muy profesional con Nicolás y con este grupo de jugadores. Y les hemos dado herramientas que creemos son muy importantes para los desafíos que vienen”, manifestó Correa, quien es el jefe de la delegación en Misuri, Estados Unidos.

Felipe Correa le dio otro respaldo pleno al trabajo de Nicolás Córdova. (Diego Martin/Photosport 29/05/2026)

Además, Correa apuntó a la relevancia de estos tres amistosos. “Son instancias competitivas que hay que aprovechar.Necesitamos que nuestros jugadores tengan más partidos por la selección. Que seamos capaces de competir con selecciones que están por encima de nosotros en el ranking. Y que jugadores tengan minutos en partidos de estas características es muy relevante”, aseveró.

“Estamos tranquilos con lo que hemos realizado. Hemos dicho también que la decisión del entrenador se va a tomar una vez que asuma el nuevo directorio con diferentes propuestas que vamos a presentar y evaluar en ese minuto. No le hemos hecho una oferta concreta a ningún entrenador”, reconoció Felipe Correa. Vale decir, todavía no se puede soñar con el arribo de Manuel Pellegrini.

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La Roja respalda con firmeza a Córdova tras la reunión con varios periodistas

Así las cosas, el gerente de selecciones de la Roja le dio un respaldo importante al trabajo que ha hecho Nicolás Córdova, quien ha recibido varias críticas de muchos periodistas desde que asumió un interinato que cada vez es más largo. Y para Felipe Correa, hay que darle una continuidad a su labor.

Felipe Correa, el gerente de selecciones de la Roja. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Más que descartar o confirmar, creemos que el trabajo que está haciendo Nicolás en selecciones juveniles se tiene que sostener. Y tener algún grado de involucramiento con la selección mayor. Ese traspaso y ese flujo de información nos parece súper relevante”, manifestó Correa.

Nicolás Córdova da indicaciones muy cerca de Marcelo Morales, lateral izquierdo de Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Aunque para definir al DT titular del Equipo de Todos, es necesario que pasen algunas cosas. “Primero tiene que existir este proceso de cambio institucional. Nosotros tenemos que presentarle lo que hemos hecho y ellos tendrán que evaluar ese trabajo. Obviamente todo tiene un condicionante: cuándo empiezan las clasificatorias. Lo que sí sabemos es que no van a partir en marzo“, sentenció Felipe Correa.