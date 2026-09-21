Cuando parecía que La Roja enfrentaría a la Albiceleste, la organización del certamen cambió la norma y nos puso contra Paraguay en el duelo definitorio.

Un enredo total fue el que se generó en las últimas horas con el rival que tendrá la Selección Chilena Sub 20 en las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde hasta hace un rato era Argentina, pero ahora será otro país.

De hecho, en la página oficial de los ODESUR, ente que organiza el certamen, aparecía programado para el miércoles 23 de septiembre el encuentro entre La Roja y la Albiceleste desde las 10:00 de la mañana en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Incluso los principales medios de comunicación argentinos confirmaban que Chile iba a ser el rival en la instancia previa a la lucha por las medallas en los Juegos Suramericanos. Sin embargo, desde quienes mandan en el evento cambiaron todo.

Imagen: ODESUR

La definición de Odesur que enreda a Chile en semifinales

Hace unos instantes, a través de sus canales oficiales, ODESUR confirmó que el rival de Argentina que terminó segundo en el Grupo B será Perú quien para la organización acabó como líder del Grupo A, pese a tener menos diferencia de goles y tantos convertidos en la fase.

Ese encuentro entre incaicos y trasandinos se jugará en el horario que inicialmente iba a tener a Chile frente al local. Por consiguiente, el equipo de Sebastián Miranda enfrentará al líder de la otra zona, Paraguay, el mismo 23 de septiembre pero a las 15:00 horas.

Imagen: ODESUR

¿Qué fue lo que cambió?

A principios del torneo, desde ODESUR indicaron que el criterio de clasificación para las semifinales del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos en caso de un empate en puntos en grupos se definiría de la siguiente forma:

Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles a favor anotados en la totalidad del grupo. Enfrentamiento directo (puntos obtenidos en el partido entre los equipos empatados). Diferencia de goles en el partido directo entre los implicados. Mayor cantidad de goles a favor en el partido directo. Menor número de tarjetas (fair play: tarjetas amarillas y rojas). Sorteo como última instancia.

El tema es que a la hora de presentar oficialmente la Tabla de Posiciones del Grupo A, la organización puso a Perú en primer lugar y Chile segundo, saltándose los dos primeros puntos e imponiéndose el “criterio Conmebol” del duelo entre sí, que favoreció a La Bicolor por 2-0.

Imagen: ODESUR

En síntesis

La Roja Sub 20 no jugará ante Argentina en semis de Odesur; su rival será Paraguay .

no jugará ante en semis de Odesur; su rival será . El duelo definitivo ante los guaraníes se disputará este miércoles a las 15:00 horas.

ODESUR alteró la tabla al priorizar el criterio de duelo directo, dejando líder a Perú.