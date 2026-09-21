Luego de las dolorosas derrotas que sufrió, en singles y dobles, en la serie de Copa Davis ante España, el chileno Alejandro Tabilo regresa al circuito de la ATP para iniciar la gira asiática en la que tiene un desafío mayor, como es defender el título que ganó el 2025 en el ATP 250 de Chengdu.
En suelo chino, el zurdo de origen canadiense deberá defender 263 puntos, con el serio riesgo de sufrir una brusca caída en el ranking mundial si no repite la hazaña. Para ello, la organización del torneo ya definió el camino que deberá transitar.
Tabilo entra al cuadro principal del ATP de Chengdu como tercer cabeza de serie, por lo que no jugará en primera ronda y debutará directamente en octavos de final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el local Junsheng Shang (253°), invitado por la organización, y el francés Adrian Mannarino (78°).
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Lo que viene para Tabilo tras caída en Copa Davis
Si logra avanzar a cuartos de final en China, su próximo desafío sería ante el canadiense Denis Shapovalov (50°), séptimo sembrado. En caso de meterse en semifinales, puede toparse con el máximo favorito, el monegasco Valentin Vacherot (19°) o con el polaco Hubert Hurkacz (46°), quinto cabeza de serie.
Tras su participación en Chengdu, que según la organización se iniciará a partir del viernes 25 de septiembre, los próximos desafíos de Tabilo en la gira asiática serán el ATP 500 de Tokio (Japón) y como broche de oro, el Masters 1000 de Shanghai.
Además de la derrota en Copa Davis, otra mala noticia para Unagi es que sufrió una caída de cuatro puestos en la clasificación mundial, pasando del puesto 30° al 34° lugar con 1.565 puntos. De todas formas, continúa como el mejor chileno del circuito.
En síntesis
- Alejandro Tabilo debutará en octavos para defender su corona en el ATP 250 de Chengdu.
- El zurdo debe defender 263 puntos para no sufrir un duro descenso en la clasificación mundial.
- Aunque cayó al puesto 34° tras la Copa Davis, sigue siendo el mejor tenista chileno del circuito.