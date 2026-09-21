El equipo capitaneado por Nicolás Massú intenta dar vuelta la página luego de la caída ante los ibéricos.

Pese a la ilusión existente en Chile por la serie de Copa Davis ante España, el equipo capitaneado por Nicolás Massú no pudo ante uno de los equipos más fuertes del mundo.

Si bien por ranking el favoritismo era claramente para los ibéricos, en la “ensaladera de plata” muchas veces las cosas se equilibran y la localía igual juega un papel aparte. Sin embargo, nada de esto ayudó a La Roja del tenis a inclinar la balanza a su favor.

El panorama de Chile en Copa Davis

4-0 terminó la serie en favor de España ante Chile en el Court Central Anita Lizana. Con esto, se acabó la ilusión de que los nacionales llegaran a la ronda final de los ocho mejores países del mundo, con lo que también se termina la Copa Davis para Alejandro Tabilo y compañía por este 2026.

Ahora para que La Roja regrese a la cancha será recién entre el 5 y 7 de febrero de 2027, cuando dispute la primera ronda de los qualifiers. En esa llave probablemente Chile sea cabeza de serie, aunque eso no significa que tenga un rival fácil.

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Como oponentes pueden ser desde los clasificados al “final 8”, salvo el campeón. Ahí aparecen potencias como Italia, Gran Bretaña, Canadá o hasta la mismísima España. También los perdedores de la segunda ronda de qualifiers, en la que acaba de caer Chile, como Estados Unidos, Croacia o Bélgica. También son opciones los ganadores del Grupo Mundial I, como Argentina o Australia.

Para el 2027 se mantendrá el actual formado de Copa Davis. Por esto, si Chile desea meterse nuevamente entre los ocho mejores del planeta tendrá que avanzar dos rondas: la de febrero y en septiembre, escenario que ya vivió en este 2026, cayendo en la última fase antes de las rondas decisivas por el título.

Chile no logró dar la sorpresa ante España. Imagen: Photosport

Por otro lado, si el equipo capitaneado por Nicolás Massú cae en febrero del 2027 por la primera ronda de las qualifiers, tendrá que disputar en septiembre del próximo año el repechaje del Grupo Mundial I, para evitar “perder la categoría”.