Los albos vuelven al ruedo tras el receso de Fiestas Patrias e inicia su serie de octavos de final ante el cuadro audino.

Se acabaron las Fiestas Patrias y las “mini vacaciones” que tuvo Colo Colo también, porque el Cacique volvió a las prácticas este domingo tras varios días libres.

El entrenador Fernando Ortiz va a tener poco tiempo de preparación para el partido ante Audax Italiano, puesto que este martes se inicia la serie de octavos de final de Copa Chile en el estadio Nacional.

El Tano va a tener que rotar el equipo de forma obligada, debido a la serie de bajas que tiene el plantel por las nóminas de la selección chilena, tanto la adulta como la Sub 20, es por ello que habrá novedades.

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Los regresos en Colo Colo por la Copa Chile

No solo bajas cuenta Fernando Ortiz, porque también hay importantes regresos, que serán titulares este martes en Ñuñoa ante el cuadro audino.

El primero de ellos está en la defensa, porque Arturo Vidal volverá a liderar el equipo desde la zaga, ya que está disponible en la Copa Chile y además cumplió la fecha de suspensión que tuvo en la Liga de Primera.

El King no es el único titular indiscutido que vuelve a tener la chance de jugar, puesto que Javier Correa podrá ser de la partida ante Audax Italiano. No jugó frente a Huachipato y Deportes Concepción por la suspensión que le dio el Tribunal de Disciplina por los gestos tras la victoria ante la U.

Arturo Vidal vuelve en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Sin embargo, la gran novedad estará en el arco. Gabriel Maureira está lesionado y Vozinha está en Cabo Verde para jugar por su seleccionado, es por ello que Colo Colo contará con un “nuevo” arquero.

El Tano Ortiz cuenta de vuelta con el recuperado Fernando de Paul, quien suma bonos para jugar. Si el Tuto no es titular y va a la banca podría jugar Eduardo Villanueva.

Colo Colo sí o sí contará con novedades en su formación titular de cara al partido ante Audax Italiano por la Copa Chile.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.